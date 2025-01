Nieuwe Carmen Sandiego krijgt fysieke uitgave

De releasesdatum van 4 maart is nog maar net bekend en het volgende nieuwtje dient zich aan: de fysieke uitgave! Natuurlijk is de reboot van klassieke franchise Carmen Sandiego al feestelijk op zich, maar er is nog iets te vieren. Carmen is dit jaar namelijk 40 geworden. Een prachtig moment om ook een fysieke versie aan de fans aan te bieden. De fysieke editie, die je momenteel alleen nog maar op Amazon kunt pre-orderen, bevat naast de extraatjes van de digitale deluxe versie nog een wereldkaart en stickers. En een doosje met cartridge uiteraard.

Carmen Sandiego is van oorsprong een crimineel meesterbrein. Spelers moesten haar opsporen door hun geografische kennis in de strijd te gooien en zo haar plannen te dwarsbomen. Maar in deze nieuwe game heeft Carmen juist jouw hulp nodig! De aankomende game is gebaseerd op de animatieserie die werd uitgezonden van 2019 tot 2021. Je kruipt in de huid van Carmen Sandiego zelf, met als doel de criminele organisatie VILE te dwarsbomen. Player, een personage uit de Netflix-serie dat verwijst naar de onzichtbare live-actionfiguur uit de animatieserie Where on Earth Is Carmen Sandiego? uit 1994, is ook aanwezig in de game. Player speelt de rol van sidekick en biedt hulp bij het navigeren door missies, het oplossen van puzzels en het te slim af zijn van VILE-agenten. De gameplay bestaat dan ook veelal uit het verzamelen van aanwijzingen en het opsporen van VILE-agenten over de hele wereld, gecombineerd met nieuwe elementen zoals verkenning van steden op de grond. Benieuwd geworden? Bekijk dan de trailer hieronder!