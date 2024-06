Pikmin Bloom voegt functie toe die lopen iets gezelliger maakt

Party Walk met al je vrienden.

Niantic, de makers van o.a. Pokémon Go, heeft een nieuwe functie toegevoegd aan Pikmin Bloom (dankjewel Nintendo Everything). Het doel van de update is om wandelingen net iets gezelliger te maken. Bekijk de trailer van Party Walk hier:

Met Party Walk kun je nu groepen aanmaken van mensen met wie je wil lopen. Je kan een oneindige hoeveelheid aan vrienden toevoegen, dus ga lekker los met het versturen van uitnodigingen. Ook is het mogelijk om meerdere groepen aan te maken. Zo kun je een aparte groep hebben voor je collega’s en eentje voor mensen aan de andere kant van de wereld. Wanneer een event start, dan wandelen je vrienden in de app gezellig met je mee.

Neem jij bij elke wandeling Pikmin Bloom mee? En motiveert dit je om meer te gaan wandelen? Geef ons jouw leukste Pikmin Bloom-herinnering in de comments!