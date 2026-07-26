Pit Panic krijgt launch trailer

De rogue-like platformer Pit Panic is deze week verschenen voor de Switch- en de Switch 2. Om de launch van de game te vieren is er een launch trailer van de game gedeeld. Deze trailer is onder dit artikel te bekijken.

Pit panic is een razendsnelle 2D rogue-like platformer. In de game speel je de rol van een archeoloog en baan je je een weg door allerlei handgetekende levels en neem je het op tegen oude eindbazen. Als speler beschik je over een mysterieuze haak waarmee je blokken kan slopen en door het level kan slingeren. Je zal diep moeten graven om weer bij de oppervlakte te komen. De game bevat vier verschillende biomen elk met eigen puzzels, vijanden en art styles. Er zijn meer dan 1000 unieke handgetekende die ervoor zorgen dat elke speelsessie weer anders is. Ook kun je je eigen levels bouwen en deze online delen met andere spelers.