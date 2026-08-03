Platformer Ladder Lad klimt naar Nintendo Switch

Buck Games brengt in 2027 hun nieuwe game Ladder Lad naar Nintendo Switch. Dat hebben ze vandaag aangekondigd. Het is alleen nog even wachten op een releasedatum.

Ladder Lad is een komische platform die plaatsvindt in een wereld waar iedereen is vergeten hoe je moet springen. Dan is een ladder natuurlijk berehandig om toch hogerop te komen. En laat dat nu precies je doel zijn: een hoge toren beklimmen. Daarvoor zul je dus creatief te werk moeten gaan. En hopelijk niet snel die ladder zat worden. Met physics-based gameplay en het gebruik van diverse toevoegingen voor je klimgereedschap zul je alles op alles moeten zetten om letterlijk de top te bereiken. Al snel zul je leren dat een ladder veel veelzijdiger is dan je had gedacht! Gelukkig gaat de game gepaard met een dosis slapstick comedy – en een eldritch kikker die poezië voordraagt – voor een balans tussen uitdaging en humor.

Bijzonder aan deze game is dat hij is gemaakt in samenwerking met Buck, een studio wiens naam is gelinkt aan niet al te bescheiden titels als Sony’s Spider-Man: Across the Spider-Verse, Love, Death + Robots van Netflix en diverse vooraanstaande merken zoals Nike en Airbnb. De gemene deler van al deze grote namen is echter: geen ladders. Ladder Lad moet dit grove nalatigheid gaan rechtzetten. In de onderstaande trailer kun je meer ontdekken over de game.