Morgen wordt er een Fire Emblem: Fortune’s Weave Direct uitgezonden

Fire Emblem Fortune’s Weave verschijnt op 17 september en hoewel er al een paar trailers zijn getoond, zal er morgen een stuk meer bekendgemaakt worden. De game, die zich honderden jaren na Fire Emblem: Three Houses afspeelt op het continent zuidelijk van Fodlan krijgt namelijk een speciale Nintendo Direct. Om 16:00 lokale tijd begint de presentatie en volgens berichten zou die ongeveer 20 minuten moeten duren.

Waarschijnlijk zal er meer onthuld worden over het verhaal, nieuwe mechanics en potentieel zelfs DLC. Het is namelijk gebruikelijk geworden voor Fire Emblem om DLC te krijgen na lancering. Hoe dan ook, de presentatie en het nieuws zullen we hier natuurlijk delen.