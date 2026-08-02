[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 32

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Final Fantasy XIV [Nintendo Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop | Starter Edition: €14,99 | Complete Edition: €54,99 | Complete Collector’s Edition: €109,99 | – 4 augustus

Final Fantasy XIV is een MMORPG die werkt met een maandelijks abonnement. Om de release op de Switch 2 te vieren is er momenteel een korte ‘early access’ periode waarin je de game gratis kunt spelen. Hierin kun je alles ervaren wat deze wereld te bieden hebt. Spelers die daarna verder willen spelen zullen daarvoor een abonnement moeten afnemen, welke apart staat van de andere versies. Een Nintendo Switch Online abonnement is daarnaast gelukkig niet nodig, en mocht je daarnaast al betalen voor een abonnement op een ander platform dan krijg je 50% korting op het Switch 2 abonnement.

Voor nieuwkomers van Final Fantasy 14 online: De editie die naar de Switch komt bevat de basis game plus de twee grote uitbreidingen die inmiddels zijn verschenen. Final Fantasy 14: A Realm Reborn is de basis game, en Final Fantasy 14: Heavensward and Final Fantasy 14: Stormblood zijn de uitbreidingen. Deze uitbreidingen voegen o.a. meer dungeons, gebieden en verschillende nieuwe jobs toe, die je ervaring compleet op zijn kop gooien! Sluit je aan bij 30 miljoen spelers wereldwijd en beleef epische avonturen in het voortdurende veranderende Final Fantasy. Speel alleen of met vrienden: zo kun je alle main story dungeons ervaren door NPC’s met je mee te laten vechten.

Big Walk [Nintendo Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €18,99 – 4 augustus

Big Walk is een nieuw project van de makers van Untitled Goose Game. Klinkt alsof we een hoop chaos kunnen verwachten, maar de focus ligt hier meer op samen ontdekken, praten en wandelen. Big Walk is gemaakt om met meerdere mensen te spelen (en ondersteunt zelfs crossplay), maar hoeveel, dat bepaal je zelf. Het draait allemaal om communicatie en je zult ook zeker op de proef gesteld worden. Soms kun je niet met elkaar praten, en dan zul je moeten improviseren. Durf jij het avontuur aan met je vrienden?

Lies of P – Complete Edition [Nintendo Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €69,99 – 5 augustus

Lies of P is misschien wel een van de uniekste Soulslikes die er is. De game, op naam van NEOWIZ en Round 8 Studio, giet het verhaal van Pinokkio in een nieuw jasje en vindt plaats in een elegante fictieve wereld. Met daarbij nog een flinke dosis nagelbijtende Soulslike-moeilijkheid natuurlijk. Bij deze Complete Edition zit ook meteen de Overture DLC, die fungeert als een prequel voor de game zelf. Verken een wereld die volledig in het teken staat van de stijl van de Belle Époque. Ontdek de complete geschiedenis van de poppenindustrie, van de bebloede straten van de ingestorte stad tot de weelderige landhuizen en griezelige trekpleisters uit de gloriedagen.

Wat verder verschijnt in de week van 3 tot en met 9 augustus

4 augustus – Kynseed

Kynseed 5 augustus – Spooky Spirit Shooting Gallery for Nintendo Switch 2

Spooky Spirit Shooting Gallery for Nintendo Switch 2 5 augustus – Parkasaurus – Dinoluxe Edition

Parkasaurus – Dinoluxe Edition 5 augustus – JALECOlle Famicon Ver. Rod Land

JALECOlle Famicon Ver. Rod Land 5 augustus – Mate Morphosis

Mate Morphosis 6 augustus – OBAKEIDORO 2: Chase & Seek [Nintendo Switch 2]

OBAKEIDORO 2: Chase & Seek [Nintendo Switch 2] 6 augustus – OBAKEIDORO 2: Chase & Seek

OBAKEIDORO 2: Chase & Seek 6 augustus – Apocalypse No!

Apocalypse No! 6 augustus – Montabi [Nintendo Switch 2]

Montabi [Nintendo Switch 2] 6 augustus – Montabi

Montabi 6 augustus – FixFox

FixFox 6 augustus – Mai: Child of Ages – Storms of Time

Mai: Child of Ages – Storms of Time 6 augustus – Reioku Ghost house

Reioku Ghost house 6 augustus – Aery – Surreal World

Aery – Surreal World 6 augustus – Aooni 2

Aooni 2 6 augustus – Limbot

Limbot 6 augustus – Route16turbo

Route16turbo 6 augustus – Route16R

Route16R 6 augustus – Route16

Route16 6 augustus – Route16collection

Route16collection 6 augustus – Talespinner

Talespinner 6 augustus – EGGCONSOLE ‘Elthlead’ PC-8801mkIISR

EGGCONSOLE ‘Elthlead’ PC-8801mkIISR 6 augustus – Max Speed

Max Speed 6 augustus – Gods with Guns

Gods with Guns 6 augustus – Gods with Guns – Deluxe Edition

Gods with Guns – Deluxe Edition 6 augustus – Blast Off! Summer Showdown

Blast Off! Summer Showdown 6 augustus – Hex Park

Hex Park 6 augustus – Hex Park – Master Bundle

Hex Park – Master Bundle 7 augustus – Grizzy & The Lemmings – Crazy Party

Grizzy & The Lemmings – Crazy Party 7 augustus – Moto Rush GT – Luxury Edition

Moto Rush GT – Luxury Edition 7 augustus – John Fox

John Fox 7 augustus – Wildtrax & Hypercar Bundle

Wildtrax & Hypercar Bundle 7 augustus – Games for Boys Bundle

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