Releasedatum Attack on Titan 3 is een feit

Een kleine twee maanden geleden werd Attack on Titan 3 aangekondigd. Deze gloednieuwe game staat in het teken van de populaire manga en anime. Vandaag heeft Koei Tecmo laten weten dat deze game op 10 december 2026 verschijnt voor alle platformen. Ook Nintendo Switch 2 dus.

Daar blijft het echter niet bij. Er is onder andere een gloednieuwe trailer gedeeld, die je onderaan dit artikel kunt bekijken. ‘Trailer’ is daarbij misschien niet helemaal het goede woord, want de video duurt ruim 8 minuten. Bovendien is er meer bekend over de verschillende edities van Attack on Titan 3. Deze nieuwe game zal zowel digitaal als fysiek verkrijgbaar zijn. Tot dusver zijn er een standaard digitale en fysieke editie, een Digital Deluxe Edition en een fysieke steelbook-editie met artwork van ICONART bekendgemaakt. De Digital Deluxe Edition zal naast de game zelf ook extraatjes bevatten, zoals een digitaal artbook, extra customization-opties voor personages en uitrusting, en een 72-uurs early access key. Wie een digitale editie pre-ordert, krijgt bovendien een pre-orderbonus in de vorm van in-game Wings of Freedom-oorbellen. Bij alle pre-orders – digitaal en fysiek – krijg je daarnaast de Wings of Freedom-hoodie. En heb je al save data van Attack on Titan 2 of Final Battle op je console staan? Dan krijg je ook extra in-game bonussen.