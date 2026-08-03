Verho – Curse of Faces krijgt launchtrailer

Verho – Curse of Faces is nu verkrijgbaar op de Nintendo Switch en daar hoort natuurlijk ook een launchtrailer bij. Verho – Curse of Faces is een duistere first-person actie-RPG voor de Nintendo Switch, geïnspireerd op klassieke games zoals King’s Field. Je reist door het land Yariv, waar het tonen van je gezicht de dood betekent en maskers als enige bescherming dienen, om de oorsprong van een dodelijke vloek te ontrafelen. Je verkent gevaarlijke kerkers, gebruikt zwaarden of spreuken en praat met getraumatiseerde personages in deze dark fantasy RPG.

Ook op visueel gebied is Verho – Curse of Faces duidelijk geïnspireerd op games uit het verleden. De game neemt je dan ook mee terug naar het Playstation 1-tijdperk qua graphics. Benieuwd geworden hoe dat eruit ziet én of deze nieuwe titel iets voor jou is? Check dan hieronder de net verschenen launchtrailer.