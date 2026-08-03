[Review] Lies of P: Complete Edition – liegen dat je barst

Drie jaar geleden verscheen Lies of P alweer voor verschillende apparaten. De game met veel bekende personages uit of personages geïnspireerd door Pinnochio werd bij de oorspronkelijke release goed ontvangen. De Soulslike game is een verre slag van de Pinnochio die de meesten kennen door Disney, maar het is een erg sterk plaatje.

Hoewel ik geen groot fan ben van Soulslike, kan ik de games op zijn tijd zeker waarderen. Nadat ik Lies of P een aantal jaar geleden testte op gamescom met een demo liep ik bijzonder verrast weg en hoewel ik de game nooit op andere platformen heb doorlopen bleef die altijd op een lijstje staan om eens op te pakken. De Switch 2-versie was dan ook echt een uitstekende kans voor mij om deze game een kans te geven.

Op hol geslagen poppen

Lies of P speelt zich af in en om de City van Krat. Deze bijzondere stad is de oorsprong van een bijzonder mineraal “Ergo”. Dit bijzondere mineraal werd voor een lange tijd gebruikt om poppen van Geppetto tot leven te brengen voor echt van alles. Van butler tot handhaving en meer. Door middel van een bepaalde regel konden poppen bovendien mensen geen kwaad doen of liegen. Door een mysterieuze Puppet Frenzy is dit echter totaal verandert. De poppen zijn in opstant gekomen en de mensen zijn zo goed als uitgeroeid. De laatste hoop is de pop P. Het meesterwerk van Geppetto. Als P zie je er uit als een mens en ben je bovendien niet gebonden aan de regels van poppen en imuun voor de frenzy. Als P vecht je je een weg door de wereld om onschuldigen te redden en mogelijk de stad te redden.

De sfeer van de game is echt uitstekend gedaan. Waar ik normaal niet echt van de hele donkere en sombere spellen ben, heeft deze game het erg goed aangepakt. Door de verschillende locaties die je in een vaste volgorde doorloopt heen zie je echt wel duidelijk verschillende aspecten. Zoals een prachtige kathedraal tot een (oorspronkelijk) dichtbevolkte stad. Met genoeg kleine elementen die je tegen kunt komen zoals kleine side quests, verborgen schatten en mini-bosses is er ook overal wel wat te beleven.

Met deze versie van de game heb je als speler bovendien toegang tot alle updates en DLC van de game op andere platformen. Zo zijn de verhalende DLC, Overture, er in, zijn er quality-of-life updates, nieuwe moddussen toegevoegd. Hierdoor is deze versie echt alles wat je nodig hebt in één pakket.

Uitstekende gameplay

Wat Lies of P echt goed heeft neergezet is de gameplay. De kern is natuurlijk zoals je van Soulslike bent gewend. Je hebt je levens, stamina en een currency die je kwijt raakt als je dood gaat. In het spel zit er geen magie, maar wordt alles gedaan door middel van mechanica. Natuurlijk ben je een pop, maar dat betekent dus ook dat je gemakkelijk aan te passen bent. Zo heb je op je linkerarm een zogenaamde Legion Arm zitten. Deze armen geven jou als speler verschillende handige bonussen. Afhankelijk van welke je draagt heb je versies zoals bijvoorbeeld een vlammenwerper, een soort taser of een touw om vijanden naar je toe te trekken.

Ieder onderdeel van je personage is precies afgestemd en gelimiteerd. Zo kun je niet te zwaar bepakt op pad gaan, heb je verschillende statistieken die je kunt upgraden en heb je een enorme lading aan hulpvoorwerpen. Zo kun je een grinder gebruiken om je durability van je wapens te herstellen of ze zelfs een attribuut als vuur te geven. Ook qua wapens is er veel te ervaren. Zo vind je onderweg verschillende wapens en hoewel sommigen kant en klaar zijn, kun je bij de meesten het handvat en het daadwerkelijke wapen combineren. Zo kun je een sabelhandvat combineren met een bijl bijvoorbeeld. Iedere combinatie brengt andere voordelen met zich mee waardoor experimenteren je beste keuze is. Zeker ook aangezien de combinaties bepalen wat voor specials je kunt uitvoeren.

Door deze elementen voelt de combat zo goed aan. Het geeft een sterke diepgang aan de gevechten, zeker in combinatie met hoe de basiselementen in elkaar steken. Door een perfecte block te doen krijg je helemaal geen schade, maar ook niet perfect is een block nuttig. Zo krijg je minder schade, maar is ook niet alle schade permanent. Je kunt weer wat healen door terug te slaan. Verder werken de verschillende wapens ook echt wel uniek en is het wisselen tussen twee loadouts gemakkelijk opgezet. Door slim alles te combineren kun je van grote vijanden en bazen gehakt maken, zeker als je ze leert staggeren. Wat ik alleen wel soms vervelend vond is dat ik makkelijk per ongelijk wissel tussen items die ik wil gebruiken. Zo ben ik een aantal keer doodgegaan doordat ik opeens mn healing item niet gebruikte.

Performance nog niet altijd helemaal top

Wij hebben de game nu een tijd voor release kunnen testen en op tv werkt het spel eigenlijk feilloos. Je hebt drie opties voor instellingen. Zo kun je kiezen voor 1080p met 60fps (Performance), 1080p met 45fps (Balanced) en 1440p met 30 fps (Quality). Alledrie deze opties werken erg goed voor het spel al zou ik zeker eerder voor Balanced en Performance kiezen. Doordat het een Soulslike is heeft die iets vloeiendere bewegingen zeker wel effect.

Voor portable heb ik niet alles even goed kunnen testen nog. De game heeft hierbij twee opties op het moment van schrijven (Quality en Performance), maar de Performance-optie merkte ik wel dat het niet altijd even vloeiend liep. Ook merkte je bij die optie wel dat er enkele visuele glitches opduiken met schaduwen en licht. Geen enorme problemen maar wel een beetje irritant. Nu heeft de ontwikkelaar ons laten dat op lancering er een update komt met een extra optie die stabiele 60fps zou meebrengen, maar dat hebben we voor deze review nog niet kunnen proberen.

Een uitstekende Soulslike voor beginner en veteraan

Als je van Soulslike games houdt of het voor het eerst wilt proberen is Lies of P echt een uitstekend startpunt. Doordat de game drie moeilijkheidsgraden heeft kan zelfs een beginner nog redelijk door het spel heenkomen. Het maakt de game niet super makkelijk, maar wel toegankelijker. De hoogste moeilijkheidsgraad is echter weer alles wat veteranen kunnen hopen. Verder werkt de game ook echt uitstekend op de Switch en is de wereld ook echt wel goed opgebouwd.