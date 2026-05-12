De amiibo van Mineru heeft eindelijk een releasedatum

Toen onthuld werd dat The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zou verschijnen voor de Switch 2 werden ook verschillende nieuwe amiibo onthuld. Alle Sages kregen een amiibo, alleen de meesten zijn al bijna een jaar geleden verschenen. Mineru zou later verschijnen, maar na de onthulling was het erg stil.

Tot vandaag! Mineru verschijnt namelijk op 17 september in de winkels. Door de amiibo in Tears of the Kingdom te gebruiken, krijg je een nieuwe stof voor je glider en handige items. Bovendien is er onthuld dat de armen van de amiibo beweegbaar zullen zijn. Volgens Nintendo moet er best wat bewegingsvrijheid zijn. Dit is niet de eerste amiibo met bewegende armen. De Guardian uit Breath of the Wild kon ook geposeerd worden.