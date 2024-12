Alle aankondigingen van de PQube Asia Showcase

Afgelopen woensdagavond vond de PQube Asia Showcase plaats. Tijdens deze presentatie toonde PQube wat gamers in 2025 kunnen verwachten. In totaal stonden er negen games klaar om getoond te worden. Lees snel verder om te zien wat er is aangekondigd en meer! Of bekijk de show zelf hieronder.

Class of Heroes 3: Remaster

Nadat eerder dit jaar de remasters Class of Heroes: Anniversary Edition en Class of Heroes 2G: Remaster Edition op de Switch verschenen, was het wachten op het derde deel. Tijdens de PQube Asia Showcase is de remaster van het derde Class of Heroes-spel onthuld. In 2025 zal Class of Heroes 3: Remaster verschijnen.

In de game heb je keuze uit drie verschillende scholen met elk zo hun eigen voordelen. Het is de bedoeling dat je banden opbouwt en vervolgens de kerkers gaat plunderen. Met ontzettend veel verschillende wapens en andere gear valt er genoeg aan te passen, zodat het past bij jouw speelstijl.

Him, the Smile & bloom

Een tijd geleden kondigde PQube de westerse release van Him, the Smile & bloom aan. Om deze versie zal de Engelse vertaling opnieuw gedaan worden, omdat de Japanse versie een gebrekkige Engelse vertaling heeft. De game heeft nu tijdens de Showcase een wat specifiekere releasedatum gekregen, namelijk februari 2025.

In deze otome lees je de verhalen van vier koppels. Deze koppels hebben elk een band met bloemen. De verhalen draaien daarom ook om bloemen en alle vreugde die bij een prille relatie komt kijken. Ontdek in Him, the Smile & bloom hoe een relatie uit kan bloeien tot iets moois.

Gal Guardians: Servants of the Dark

Hoewel de releasedatum van Gal Guardians: Servants of the Night een onthulling moest zijn, was dat niet het geval. Eerder op de dag berichtten we al dat de releasedatum bekend was. Meer over deze game kan je dus in dit artikel lezen.

Death Match Love Comedy!

Van de makers van Raging Loop komt er een nieuwe game aan: Death Match Love Comedy!. Deze game kwam al jaren geleden in Japan uit, maar zal nu ook eindelijk naar het Westen komen. In 2025 zal de game verschijnen.

Death Match Love Comedy! is een visual novel met een lichtelijk bizar verhaal. Kei Yagi is namelijk geëxplodeerd toen hij van twee meisjes te horen kreeg dat ze verliefd op hem waren. Gelukkig was het slechts een illusie dat hij explodeerde, maar er zit wel een vloek op hem. Die vloek bepaalt dat de volgende keer dat iemand hem de liefde verkondigt hij echt zal exploderen. Nou, dat wordt me toch een verhaal en er zullen meerdere eindes zijn.

Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate

Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate werd dan wel getoond, maar kreeg geen nieuwe informatie. De releasedatum van 13 februari 2025 was al een tijd bekend. De game is een verbeterde versie van het origineel. Zo is de gameplay opgepoetst, is er lokale en online coöp en meer. Naast de digitale versie zal er ook een fysieke Day One Edition te koop zijn in Europa.

Genso Manège

Opnieuw een game waar geen nieuwe informatie over getoond werd. Genso Manège verschijnt op 31 januari 2025 op de Nintendo Switch. Deze otome ziet er betoverend uit en lijkt een aanrader te worden voor fans van het genre. Meer over de game kan je in dit artikel lezen.

K-pop Idol Stories: Road to Debut

Fan van K-pop? Wie weet is K-pop Idol Stories: Road to Debut wat voor jou. Deze simulatiegame is tijdens de Showcase aangekondigd voor de Nintendo Switch. De game zal in 2025 verschijnen.

In K-pop Idol Stories: Road to Debut Ben je de manager van een stel K-pop-talenten. Jij moet zelf een groep samenstellen die succesvol kan worden. Daar horen ook lastige keuzes bij en het maken van een debuutsingle. Afhankelijk van de keuzes die je maakt, gaat het verhaal een bepaalde kant op. Ook zijn er minigames om ervoor te zorgen dat jouw talenten zich optimaal kunnen ontwikkelen.

BUSTAFELLOWS Season 2

Helaas werd er geen releasedatum van BUSTAFELLOWS Season 2 onthuld. De game staat nog steeds voor 2025 gepland. Wel weten we nu dat er een fysieke versie zal komen.

In BUSTAFELLOWS Season 2 gaat het verhaal verder. Jouw favorieten personages uit BUSTAFELLOWS keren terug voor een onvergetelijk nieuw avontuur. Bovendien zullen er nieuwe personages op het toneel verschijnen en wie weet op wie je verliefd wordt. Want ja, liefde speelt in deze otome zeker een rol.

Iwakura Aria

De PQube Asia Showcase werd met een gloednieuwe aankondiging afgesloten. Iwakura Aria is de nieuwste game van MAGES en kwam een paar maanden geleden in Japan uit. En nu is dus de westerse release onthuld! De game zal in 2025 naar de Nintendo Switch komen.

Iwakura Aria is een visual novel met prachtige art. Die art is het eerste wat opvalt en is mogelijk de reden dat je deze game niet snel zal vergeten. Het verhaal draait om het Iwakura huis met een duister geheim. Wanneer een nieuw dienstmeisje er komt werken, komt ze al snel in aanraking met de dochter van de familie die daar woont. Er zijn een hoop geheimen en deze zal je in Iwakura Aria moeten ontrafelen.

Wat vond jij van de PQube Asia Showcase? Laat het ons weten in de reacties!