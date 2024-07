Niantic teased Dynamax voor Pokémon Go

Een feestelijke afbeelding voor de 8ste verjaardag toont Dynamax, maar of het ook binnenkort komt is een tweede...

Pokémon Go lanceerde vandaag acht jaar geleden in Australië en Amerika, Europa moest officieel nog een weekje wachten, maar via omwegen was het ook hier al meteen te spelen. De lancering was meteen een gemengd succes. De game was namelijk enorm populair, maar zo populair dat de servers het niet aankonden en verschillende functies ook kapot gingen. De game begon met een gedeelte van de oorspronkelijke 151 Pokémon, maar al snel kwamen er meer features en Pokémon. Nu acht jaar later heeft iedere generatie wel een aantal Pokémon in het spel. Echter, nog niet alle Pokémon of main game features zitten in het spel. Zoals Terastal en Dynamax/Gigantamax.

Een nieuwe afbeelding voor de verjaardag toont echter een Dynamax Wartortle. Het lijkt er dus op dat die feature binnenkort aan Pokémon Go wordt toegevoegd. Dat het in de afbeelding staat is alleen niet reden genoeg om dat te denken. Zoals Joe Merrick van het bekende Serebii al noemt op X, zijn de afgelopen vier jaar afbeeldingen verschenen met onderdelen die nu nog niet in de game zitten.

Here's a rundown of what hasn't happened yet from previous pics



2023: Mimikyu, Corviknight, Hatenna, Alcremie, Hisuian Goodra & Lilligant

2022: Mimikyu, Character by Spark

2021: Mega Mewtwo X

2020: Mega Lucario, Mega Mewtwo Y pic.twitter.com/lIIvoEFcUt — Joe Merrick (@JoeMerrick) July 6, 2024

Zo zijn er dus verschillende Pokémon nog steeds niet beschikbaar in het spel, maar een recente datamine lijkt wel te verwijzen naar verschillende Dynamax-elementen. De kans is dus redelijk aanwezig dat er iets aan zit te komen.