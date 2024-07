7’scarlet komt naar de Switch

Otome en mysteries: een gouden combinatie.

Het is otome-tijd: Aksys Games had weer de ene na de andere onthulling voor fans in petto. Een van deze onthullingen was de Switch-port van mysterie-otome 7’scarlet. We moeten er echter nog even op wachten, tot de lente van 2025 om (soort van) precies te zijn. Wordt deze release iets voor jou? Je leest hier meer. En mocht je geen idee hebben wat otome is, dan kan ons overzichtsartikel je verder helpen.

7’scarlet gaat over Ichiko Hanamaki en de zoektocht naar haar verdwenen broer. Een jaar geleden is hij voor het laatst gezien in Okune-zato. Dit afgelegen dorpje speelt een rol in veel duistere mythen en legenden. Als Ichiko en haar vriend Kino horen dat er een meeting plaats zal vinden van mensen geïnteresseerd in de mysteries van Okune-zato, besluiten zij erheen te gaan in de hoop meer te ontdekken. Maar uiteraard zorgt dit ervoor dat zij en haar omgeving steeds dieper verwikkeld raken in de vreemde gebeurtenissen in het dorp. Onderstaande announcement trailer geeft, naast de opening theme, weinig weg over het spel zelf. Maar lekker dramatisch is het wel! Zet jij deze game op je wishlist?