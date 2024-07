Digital Foundry neemt Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition onder de loep

Hoe goed doen de verschillende versies het?

Het is weer tijd voor een technische analyse! Dit keer neemt youtube kanaal Digital Foundry deBeyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition onder de loep. De oorspronkelijke game komt alweer uit 2003, maar deze remaster zou o.a. de graphics en gameplay flink verbeteren. Maar is daar ook wat van terecht gekomen? Onderstaande video bekijkt het voor je, waarbij bijvoorbeeld de framerate en resolutie goed geanalyseerd worden. Voor het gemak zetten we de belangrijkste punten uit de video alvast voor je op een rij:

Graphics zijn op verschillende manieren verbeterd

Behoud veel functies van de PS5 en Xbox Series X versie

Is op bepaald visuele onderdelen wel hard gedowngrade.

De resolutie op de Switch zit tussen de 900p en 1080p

Handheld mode zit rond de 720p

Switch versie mist sommige verbeterde textures

Meeste omgeving textures zijn beter dan de 2011 HD versie

Framerate op de Switch is capped op 30fps

Maar valt daar op bepaalde punten zwaar onder.

Heb jij Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition gehaald voor de Switch? Wat zijn je ervaringen? Deel ze hieronder!