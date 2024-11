Pokémon Scarlet & Violet best verkochte Pokémon games ooit in Japan

Het is ondertussen twee jaar geleden dat Pokémon Scarlet & Violet voor de Nintendo Switch verschenen. De games plaatsten spelers voor het eerst (voor Pokémon) in een volledig open wereld. De regio, Paldea, is gebaseerd op Spanje en had grootse beloftes. Helaas werd veel hiervan niet goed gerealiseerd door de flinke problemen die de games hebben qua performance en bugs. Dat was ook de grootste reden dat we de games een relatief laag cijfer gaven.

In het recente salesoverzicht van Nintendo werd al bekend dat de games wereldwijd 25,69 miljoen hebben verkocht. Dit is een klein miljoen onder Sword & Shield, maar een flinke hoeveelheid onder de originele Red/Blue/Green. Deze eindigden met meer dan 31 miljoen verkochte exemplaren. Nu blijkt dat in Japan de games de eerste generatie wel al hebben verslagen. Met een totaal van 8,3 miljoen exemplaren zijn de games in Japan de best verkopende Pokémon titels ooit. De eerste keer dat de eerste generatie in dat land verslagen is.