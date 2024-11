Koop een jaar NSO en krijg een code voor een extra jaar

Tot 1 december deelt Nintendo uit wanneer je een individueel lidmaatschap koopt voor Nintendo Switch Online. Wanneer je een individueel lidmaatschap van een jaar aanschaft krijg je een code voor nog een jaar welke je weg kunt geven aan een ander. Dit geldt wel alleen wanneer je het abonnement afsluit in de eShop, via de Nintendo-website of via de My Nintendo Store. Dat laatste kan via één van de volgende twee links: normaal lidmaatschap of lidmaatschap met uitbreidingspas. Deze links zijn affiliate links en een klein percentage van het bedrag gaat naar ons als site. Hierover lees je hier meer.

Let wel op! Dit geldt dus alleen voor 12 maanden individueel lidmaatschap. Hiervoor maakt het niet uit of het de normale is of eentje met de uitbreidingspas er bij. De normale versie is voor een enkel jaar € 19,99. De versie met de uitbreidingspas is € 39,99 voor een jaar. Meer informatie over de actie is hier te vinden.

Nintendo Switch Online is in 2018 gestart op de Switch en introduceerde betaald online spelen voor Nintendo gamers. De service biedt daarnaast ook retro games, game trials, cloud saves en meer zoals het recent uitgebrachte Nintendo Music. De uitbreidingspas verscheen een aantal jaar later en geeft toegang meer retro games en DLC voor sommige games. Je hoeft bovendien niet bang te zijn er niets aan te hebben met een aankomende Switch-opvolger. Nintendo heeft al gezegd verder te willen gaan met de dienst.