Pokémon Sleep viert eenjarig jubileum

En twintig miljoen downloads!

The Pokémon Company International heeft vandaag bekendgemaakt dat er prachtige in-game cadeaus en enerverende events beschikbaar komen in Pokémon Sleep ter gelegenheid van het eenjarige jubileum. Trainers kunnen ook in-game cadeaus krijgen om te vieren dat de slaapapp sinds zijn lancering in juli 2023 wereldwijd meer dan twintig miljoen keer is gedownload op iOS- en Android-apparaten.

Viering van eenjarig jubileum

Ter gelegenheid van het eenjarig jubileum van Pokémon Sleep kunnen Trainers zich verheugen op de volgende in-game events en cadeaus.

Drie nieuwe slaappatronen – Om Pokémon Sleep te spelen slapen spelers met hun smart apparaat of Pokémon GO Plus + naast hun kussen. Wanneer ze wakker worden, kunnen ze hun bijgehouden slaapgegevens bekijken en samen met Professor Neroli hun Pokémon-slaappatronen vastleggen. De uitvoering van dagelijkse onderzoekstaken vergroot de kans om de volgende drie nieuwe slaappatronen te ontdekken. Tucked Sleep van Sprigatito One-Eyed Sleep van Fuecoco Seated Sleep van Quaxly

Jubileumfestival – Trainers kunnen deelnemen aan het jubileumfestival van maandag 15 juli tot maandag 29 juli 2024. In deze periode kunnen spelers Sprigatito, Fuecoco en Quaxly vaker in het spel tegenkomen. Voltooi speciale missies en ontvang Sprigatito Incense, Fuecoco Incense en Quaxly Incense. Meer informatie over de jubileumbundels en de Pokémon-vriendschapsbundels vind je op de webpagina van Pokémon Sleep of in de nieuwsberichten in het spel.

Voorafgaande cadeauweek – De voorafgaande cadeauweek loopt momenteel en duurt tot zondag 14 juli 2024. Fans kunnen maximaal 1.050 bonusslaappunten verkrijgen door tijdens deze zevendaagse periode in te loggen. Om deze cadeaus te ontvangen log je tijdens de eventperiode in en tik je in het beginscherm op Main Menu. Tik vervolgens rechtsboven in het menuscherm op het pictogram van de cadeaudoos.

Ter gelegenheid van twintig miljoen downloads zijn vanaf nu tot maandag 26 augustus om 06:00 uur CET de volgende in-game cadeaus beschikbaar voor alle spelers van Pokémon Sleep:

1000 Sleep Points

1 Main Skill Seed

1 Dream Cluster M

5 Poké Biscuits

Om deze cadeaus te ontvangen log je tijdens de verspreidingsperiode in en tik je in het beginscherm op Main Menu. Tik vervolgens rechtsboven in het menuscherm op het pictogram van de cadeaudoos. [5]

Vier het eenjarig jubileum door Pokémon Sleep gratis te downloaden in de App Store of via Google Play, en bekijk de jubileumvideo op het officiële YouTube-kanaal van Pokémon.