[Special] De Animal Crossing-samenwerking met Sea Life is leuk, maar gemaakt voor kinderen

Wij hebben de Sea Life samenwerking met Animal Crossing alvast kunnen bekijken, of het de moeite waard is, lees je hier.

Vanaf vandaag (10 juli 2024) is de samenwerking tussen het Nintendo-spel Animal Crossing: New Horizons en Sea Life van start gegaan. Dit op meerdere locaties in Europa zoals die in Scheveningen en Blankenberge (BE). Wij konden alvast de samenwerking bekijken en laten hier weten of het de moeite waard is om te bezoeken voor de samenwerking eindigt in september. Dit is de tweede keer dat een grote franchise in Nederland een grotere samenwerking heeft. Vorig jaar had Pokémon er één met het Van Gogh Museum, een die voor flink wat chaos zorgde.

Wanneer je deze samenwerking wilt ervaren, hoef je niets bijzonders te doen. Een gewoon kaartje voor Sea Life kopen tijdens de actieperiode is genoeg om alles te ervaren wat het te bieden heeft.

De samenwerking

Sea Life is aquarium waar je door middel van een interactieve beleving meer kennis op doet over het onderwaterleven. Niet alleen over het Nederlandse onderwaterleven, maar van over de hele wereld. Zo heb je piranha’s uit de regenwouden, koraalduivels uit Afrika en nog veel meer. Normaal kon je al een speciale app gebruiken om meer te leren over de verschillende dieren, maar nu is er dan een tijdelijke samenwerking met het populaire Animal Crossing: New Horizons.

De samenwerking bestaat eigenlijk uit meerdere aspecten. Zo heb je een letterspeurtocht, een quizje, het vinden van Gulliver en een stempeljacht. De letterspeurtocht is het interessantste. Hiervoor moet je informatieborden zoeken van Blathers. Deze geven allemaal extra informatie over de dieren waar ze bij staan zoals bijvoorbeeld de goudvissen. Deze informatie kun je soms voor het quizje gebruiken, maar ook voor je letterspeurtocht. Op deze borden zit namelijk rechtsboven een letter. Door de twaalf letters te vinden, kun twee woorden spellen.

De stempelkaart is erg vanzelfsprekend. Op meerdere punten langs de route kun je borden vinden met informatie over verschillende eilandbewoners van Animal Crossing. Hiermee leer je hun namen, diersoort, verjaardag, sterrenbeeld, persoonlijkheid en favoriete zin. Ieder bord bevat twee bewoners met daarnaast van beiden een stempel. Op je stempelkaart kun je deze verzamelen. Ik weet niet hoe druk Sea Life op een gebruikelijke dag is, maar op de speciale preview zorgde deze stempels wel redelijk voor wat opstoppingen, zeker aangezien ze per twee opgehangen zijn. Misschien was wat meer verspreiden hiervoor een betere oplossing.

Het quizje en Gulliver zijn ook kleine vermakelijke onderdelen. Zo heeft de quiz vragen over het aantal harten van een octopus en is ergens tijdens de tour een knuffel van Gulliver verstopt. Waar deze zit ga ik hier natuurlijk niet verklappen, maar je zult goed moeten kijken.

De laatste activiteit die je zult kunnen ervaren is helemaal op het einde: je komt oog in oog te staan met een legende, iemand die je flink in de schulden heeft geholpen, namelijk: Tom Nook. Je kunt nog even op de foto met deze knuffelbare leningverstrekker. Tot slot krijg je nog een speciale ansichtkaart voor het voltooien van de activiteiten.

Merchandise

Hoewel het genoemd wordt op de site van de Belgische en Franse samenwerkingen, had de Nederlandse site niets genoemd over merchandise. Nu hebben we dit natuurlijk gevraagd en er zal inderdaad ook hier merchandise zijn. Echter, verwacht er niet te veel van. Tijdens ons bezoek was er alleen nog maar LEGO en vanaf de 11de moet er meer komen. Ook hier is geen exclusieve merchandise gepland. Je krijgt dus een speciale ansichtkaart op het einde van de tour, maar daar houdt het op.

Conclusie

Sea Life en Nintendo hebben het leuk aangepakt, door alles van Animal Crossing goed te verspreiden door het gehele aquarium. Sea Life is an sich al een hele leuke ervaring en de Animal Crossing samenwerking maakt het net nog wat interactiever en leuker. Het is echt gericht op kinderen, dus als volwassene moet je zeker niet alleen voor deze activiteiten erheen gaan. Er is dus bovendien geen exclusieve merchandise zoals bij Pokémon x Van Gogh. Het enige echte verbeterpunt wat ik zou hebben is niet twee stempels naast elkaar te hangen. Dat zorgt namelijk voor redelijke opstoppingen.

Al met al denk ik dat het zeker als je zeeleven boeiend vind het een bezoekje waard is, zeker wanneer je jongere kinderen hebt die Animal Crossing leuk vinden.