Action RPG Tako no Himitsu: Ocean of Secrets in de pijplijn

Deze is voor fans van Golden Sun!

Er komt een nieuwe action RPG naar de Nintendo Switch: Tako no Himitsu: Ocean of Secrets. Vandaag heeft studio Deneos hun nieuwste project aangekondigd. Wel zullen we nog een tijdje moeten wachten, want de game komt naar verwachting pas in 2026 uit.

Wie vroeger RPG’s speelde op zijn GameBoy Advance zal ongetwijfeld de stijl van deze nieuwe game herkennen. Met name spellen als Golden Sun waren een grote inspiratie, en dat is te zien. En ook te horen trouwens – Motoi Sakuraba, componist van Golden Sun, is een van de componisten die aan de soundtrack van Tako no Himitsu werkt. Klinkt alsof ons een nostalgische ervaring te wachten staat. De aankondigingstrailer geeft ons alvast een eerste indruk van de game:

De trailer straalt een en al action RPG uit. Spelers kunnen kiezen uit zes speelbare personages, elk met hun eigen bijzondere verhaal. Je ontdekt een wereld verscheurd door de Shadow War, die er vreemd genoeg voor heeft gezorgd dat er geen octopussen meer zijn. We weten nog niet veel over het verhaal, maar zien wel dat je gedurende het spel verschillende magische octopussen verzamelt en traint en er een band mee opbouwt. De combat is realtime, waarbij je wisselt tussen de verschillende personages om je vijanden een kopje kleiner te maken.

Indie-ontwikkelaar Deneos kennen we al van hun eerdere game, Save Me Mr. Tako. Tako no Himitsu: Ocean of Secrets zal een spirituele opvolger hierop zijn. Op dit moment loopt er een Kickstarter-campagne, waar geïnteresseerden nog 30 dagen aan kunnen bijdragen. Mocht jij ook iets willen doneren aan dit project, kan dat hier.