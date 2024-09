Pokémon Unite stopt in Nederland en België

The Pokémon Company heeft een niet al te beste relatie met Nederland en België. Door de strengere regels op microtransacties en lootboxen is bijvoorbeeld Pokémon Masters EX hier al niet op een normale manier te spelen. Ook Pokémon TCG Pocket komt niet naar deze landen wanneer die volgende maand officieel uitkomt.

Een game die hier wel is verschenen, zal echter binnenkort stoppen met beschikbaar zijn hier. Het gaat hier om Pokémon Unite. Pokémon Unite is een MOBA game die beschikbaar is op de Switch en smartphones. De game verscheen in 2021 op de platformen en is een flink populair spel geworden. Sinds 2022 is het spel bijvoorbeeld ook een onderdeel op de Pokémon World Championships.

Pokémon Unite geeft spelers in België en Nederland de melding dat de service in deze landen gestopt zal worden. Vanaf 31 oktober 2024 zal de game geen nieuwe registranten meer aannemen en zal ook Club memberships en Aeos gem verkopen gestopt worden. Vanaf (volgens de melding) zal de service op 30 november 2025 stoppen. Wanneer je nog Aeos gems hebt, kun je die gebruiken tot het einde van de service. Opvallend is de lange periode tussen de stop van de registratie en het stoppen van de service. Hiervoor hebben we contact gezocht met The Pokémon Company voor opheldering.

Onderstaande foto’s tonen het volledige bericht wat verschijnt bij het opstarten: