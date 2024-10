[Review] Prince of Persia: The Lost Crown – Mask of Darkness – haalt het niveau net niet

Prince of Persia: The Lost Crown – Mask of Darkness –...

Voor mijn gevoel is het al langer geleden, maar begin dit jaar verscheen Prince of Persia: The Lost Crown voor onder andere de Switch. De game beviel me enorm goed. Zo noemde ik het in mijn review een van de beste Ubisoft games in jaren en gaf ik het een 8,8. Nu is de DLC, Mask of Darkness, beschikbaar voor € 4,99. Helaas haalt die net niet het niveau van het basisspel. Waarom niet dat lees je hier.

In Mask of Darkness speel je verder als Sargon en krijg je meer achtergrond te horen over de Immortals en in het bijzonder de Immortal Radjen. Aangezien de andere Immortals veelal een relatief kleine rol kregen in het hoofdspel is het interessant om meer te weten over hun achtergrond en wat zich afspeelde voor het verhaal van The Lost Crown. Je kunt de DLC met een paar uur uitspelen, je hoeft niet bang te zijn dat je erg lang bezig bent. Voor een kleine vijf euro mag je ook niet te veel verwachten van de lengte van het spel. Het was naar mijns inziens een perfecte lengte.

Verhaallijn is warrig en karig

Helaas is het verhaal niet echt sterk. Het voelt warrig aan, zeker aangezien veel van de storytelling gedaan wordt door een stem op de achtergrond die op bepaalde momenten tegen je spreekt. Soms zie je op de achtergrond een afbeelding van wat personages ter ondersteuning, maar het voelt een beetje mat. Doordat er weinig scènes zijn kom je niet echt lekker in het verhaal, zeker niet wanneer je de game 100% hebt uitgespeeld en voor het laatst in februari hebt aangeraakt.

Je kunt de DLC al redelijk snel spelen, zodra je ontsnapt bent uit the Depths kun je de DLC beginnen door met Neith te praten. Na een korte scène kom je in het Mind Palace van Radjen. Afgezien van enkele krachten ben je al je powers en amuletten kwijt en begin je dus praktisch weer als nieuw. Heel eerlijk vond ik dat wel jammer. Niet alleen was het weer enorm wennen om niet een dubbele sprong te hebben, maar ook miste ik wel andere van mijn krachten.

Frisse gameplay door nieuwe toevoegingen

De gameplay is relatief gelijk gebleven met veel parkour en praktisch een doolhof waar je doorheen zult moeten navigeren. Wat Ubisoft erg goed heeft gedaan is nieuwe variatie in deze gameplay stoppen. Zo zijn er laser, plateaus die verdwijnen zodra je er vanaf springt, cirkelzagen die plotseling verschijnen en natuurlijk een lading nieuwe vijanden. Doordat je al je krachten verloren bent is het weer erg wennen om op alles te reageren op de juiste manier/timing. Het is echter nog net zo goed in elkaar gezet als het hoofdspel. In ieder geval qua gameplay en platforming.

Wat jammer is, is dat de uitbreiding qua puzzels in elk geval erg beperkt is. Waar je bij het basisspel nog wel eens echt moest puzzelen om qua parkour ergens te komen, valt dat hier erg tegen. Er zijn weinig geheimen om te ontdekken en zelfs die er zijn hebben redelijk voor de hand liggende locaties en manieren om ze te pakken. Ik mis dus wel echt de puzzelelementen.