Dit waren de Nintendo eShop-hoogtepunten van de maand september 2024

Het aantal spellen dat maandelijks op de Switch verschijnt kan flink oplopen. Ben je soms het overzicht een beetje kwijt? Zo gek is dat niet. Gelukkig plaatst Nintendo elke maand een video op haar YouTube-kanaal met de eShop hoogtepunten van de afgelopen maand.

In de video van de maand september komen onder andere de spellen The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Epic Mickey: Rebrushed, en The Plucky Squire voorbij. Ben je benieuwd naar alle spellen die deze maand in het zonnetje worden gezet? Bekijk de nieuwe video dan hieronder.

Welke game was voor jou het hoogtepunt in september dit jaar? We horen het hieronder graag van je!