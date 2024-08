[Preview] Farlands – Futuristische twist op een klassiek genre

Eerder schreven we al dat scifi farming sim Farlands volgend jaar naar de Switch komt. Maar op gamescom 2024 is alvast een tipje van de sluier opgelicht! Hier hebben we niet alleen al een stukje mogen spelen, maar ook één van de makers mogen spreken. Wat vonden we van deze futuristische versie van het klassieke farming genre? Je leest het in onze Farlands preview.

Farming sim is een klassiek gamegenre. In deze spellen bestaat een belangrijk deel van de gameplay uit het draaiende houden van een boerderij. Meestal houdt dit in dat je gewassen kan planten, dieren kan verzorgen en de natuur af kan speuren naar interessante grondstoffen. Een van de bekendste series binnen deze categorie, Harvest Moon (tegenwoordig Story of Seasons), kwam voor het eerst uit op de SNES en is sindsdien niet meer weg te denken uit het gamelandschap. Ook recentere successen, zoals dat van Stardew Valley, bewijzen dat het virtuele boerenleven nog steeds een geliefd thema is. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw game opvalt in een gevestigd genre als dit? Het team achter Farlands heeft hier wat op bedacht: je hebt namelijk niet alleen een eigen boerderij, maar zelfs een eigen planeet! En dankzij je eigen ruimteschip ligt je hele zonnestelsel binnen (figuurlijk) handbereik.

Een virtueel eerbetoon

We spraken met Eric Rodríguez, een van de makers van Farlands. Voor hem is Farlands de eerste videogame waar hij aan werkt en de perfecte gelegenheid om zijn liefde voor games als Stardew Valley en Animal Crossing te uiten. Hoewel de game nog volop in ontwikkeling is, kunnen Steam-gebruikers de game al in early access spelen. Zij kunnen dus los met een eigen Farlands preview. Maar op Gamescom was er gelukkig ook een speelbare demo voor de Switch, perfect voor Daily Nintendo dus! En hoewel we de gehele game nog niet kunnen beoordelen, lijkt Farlands een aantal leuke twists op het farming sim-genre te bevatten.

Zodra je je virtuele huis uitstapt, is het meteen duidelijk dat je niet meer op aarde bent. Het ruimteschip in je tuin is natuurlijk al een goede indicatie, maar ook het paarse gras (en als je zo ver bent, de vreemde gewassen) geven meteen een buitenaards gevoel. Wat gelukkig wel bekend voorkomt, is de collectie gereedschappen die je tot je beschikking hebt. Klassiekers zoals de gieter, de bijl en het houweel zijn (in ietwat verwaarloosde staat, ze zijn al oud) van de partij. De verzamelaars onder ons zullen blij zijn dat hier niet alleen een vishengel, maar ook een insectennet bij inbegrepen zijn. En dit ga je allemaal nodig hebben, want het is jouw taak om álles in dit zonnestelsel te inventariseren door exemplaren langs te brengen bij de aliens in de ‘hoofdstad’. Een hele verantwoordelijkheid!

Naar de sterren en daar voorbij

Een van de meest opvallende aspecten in deze Farlands preview was het ruimtereizen. Door je schip te vullen met grondstoffen krijg je brandstof waardoor je naar andere planeten kunt reizen. In het begin is dit nog lastig, omdat je de tank in eerste instantie vooral zult moeten vullen met hout en stenen: niet erg efficiënt. Maar langzaam leer je zelf betere brandstof te craften (op de werkbank bij je huis), te vinden (zoals kool in de mijnen) of ben je met een beetje geluk rijk genoeg om het te kopen. Het is in elk geval de moeite waard, want de andere planeten bieden een andere omgeving en daarmee andere materialen. In de demo kon je vijf verschillende planeten bezoeken, maar er staan nog meer op de planning.

De ruimtesetting leidt ook tot enkele leuke details. Zo was ik om 12 uur ’s nachts op bezoek bij een naburige planeet, waar het nog gewoon licht was. Dit komt omdat de planeten hun eigen dag/nacht-cyclus hebben. Het is dus zaak om goed in de gaten te houden hoe laat het écht is voor jouw personage, want te laat gaan slapen heeft geen beste invloed op je energie de volgende dag. Ook is jouw thuisplaneet niet gebonden aan de aardse seizoenen. In plaats van vier, heb je drie seizoenen die bepalen welke gewassen je kunt planten. Rodríguez vertelde dat dit ook te maken heeft met de speelduur: de volledige game zal, afhankelijk van hoe graag je alles verzamelt, een stuk korter zijn dan games als bijvoorbeeld Stardew Valley. Door een seizoen minder te maken, hoef je niet onnodig lang te wachten voordat je jouw favoriete planten weer kunt zaaien.

Een pacifistische invalshoek

Iets anders dat opvalt aan Farlands is de leuke pixelart. Het team heeft de pixel art-artiest de vrije hand gegeven en dat werkt heel goed. In de animatie die je ziet wanneer je personage gaat slapen in het ruimteschip en zich face first op bed laat vallen, zie je duidelijk dat de maker er veel plezier in heeft. En ook de ‘gevechten’ vond ik leuk bedacht. Veel farming-sims hebben mijnen waar je grondstoffen kan vinden, maar die bezaaid zijn met monsters. In Farlands hoef je geen monsters (of eigenlijk natuurlijk gewoon onschuldige wezens in hun natuurlijke habitat) te doden. Je kunt je tools namelijk iets vredelievender gebruiken. In de demo liep ik een soort wollige vleermuizen tegen het lijf. Door de zeis op ze te gebruiken, ontdeed je ze van hun vacht. De vleermuizen kozen hierop het hazenpad, en ik had naast een veilige omgeving ook wol bemachtigd.

De demo had een aantal veelbelovende punten, maar de game is nog lang niet af. Op de Steam-pagina van Farlands vind je een roadmap met zaken die het team nog wil implementeren. Voorbeelden zijn een vriendschaps- en dating-systeem, het kunnen houden van vee, meer planeten, het inrichten van je huis, meer monsters … We hoeven de game niet al in januari 2025 te verwachten. Maar na deze Farlands preview blijft dit spel zeker op mijn radar staan! Zijn er functies waar jij op hoopt in deze game? Laat het ons weten in de comments!