Releasedatum Mandragora bekend + nieuwe trailer

Uitgever Knights Peak en ontwikkelaar Primal Game Studio hebben eindelijk een releasedatum bekend gemaakt voor Mandragora, een verhaal gedreven side-scrolling RPG. De game werd voor het eerst in 2022 al geteased voor de Switch, maar het duurde tot augustus 2023 voordat we een officiële bevestiging hadden voor een Switch versie. Sindsdien hebben wij de game al twee keer mogen proberen, maar een releasedatum bleef vooralsnog uit. Tot vandaag dus. Mandragora zal op 17 april 2025 op de Switch verschijnen. Om dit feit te vieren is er tevens een trailer verschenen, die de beste kanten van de games alvast even in het zonnetje zet. De trailer kun je hieronder bekijken.

Mandragora speelt zich af in een wereld waar de mensheid het heeft opgegeven. De monsters die de landen overnamen waren te sterk en mensen verstoppen zich achter stenen muren en simpele palissades. Plezier is een luxe die nog maar weinig mensen kennen. Dit is niet de wereld die jouw beloofd was en het is aan jou om hem terug te nemen. Reis door een wereld in verval, baan je een weg door de monsters en bevecht verschrikkelijke en unieke eindbazen. Ontmoet nieuwe vrienden, vijanden en alles er tussenin. Wees bereid morele keuzes te maken en kies je eigen einde.