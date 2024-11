Visual novel Destino Indomable komt begin 2025 naar de Switch

Zojuist kondigden JanduSoft, MegaElixir Games en RCK Games aan dat ze samenwerken aan een visual novel genaamd Destino Indomable. De game zal begin 2025 verschijnen. Duidelijk is dat dit interactieve boek op de Switch gespeeld kan worden. Hoeveel de game gaat kosten is nog niet bekendgemaakt.

Destino Indomable is geïnspireerd door de gekste Latijnse soap opera’s. Het staat bol van humor, drama, romantiek en knappe mannen. Als een sexy opkomende actrice speel je de hoofdrol in een soap opera. Jouw keuzes bepalen niet alleen het verloop van het verhaal en hoe andere personages op jou reageren, maar ook de kijkcijfers van de show. De game kent vijf romantische routes en meerdere eindes. In ongeveer 15 uur is het aan jou om alle geheimen van Montenegro de la Vega Haciend te ontdekken.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan de aankondigingstrailer hieronder.

