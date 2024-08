[Preview] Sonic x Shadow Generations – Shadow steelt de show

In 2011 verscheen Sonic Generations voor onder andere de 3DS. Nu komt de game op volle snelheid aan op moderne consoles. Hieronder valt dan ook de Switch. Het is echter niet zomaar een remaster, een gloednieuwe verhaallijn met Shadow is aan het spel toegevoegd. Na een half uur met het spel moet ik zeggen dat de nieuwe Shadow gameplay beter in elkaar zit dan die van Sonic. Lees alles over onze ervaringen in deze Sonic x Shadow preview.

De demo die tijdens gamescom getoond werd was grotendeels hetzelfde als die tijdens Summer Game Fest. Dit keer waren er echter voor zowel Sonic als Shadow zijn er wat levels toegevoegd. Tijdens het spelen van de demo heb ik me daarom gefocust op de nieuwe levels die nog niet eerder speelbaar waren.

Generations remake levels voelden clunky aan

Aangezien Generations al eerder verschenen is, ga ik hier niet in op het level design an sich, deze zijn nog steeds echt klassiek Sonic en zitten goed in elkaar. De nieuwe versie ziet er echter prachtig uit met nieuwe details die je helaas door de snelheid van Sonic snel zult missen. Wat mij echter opviel dat de besturing op momenten niet helemaal lekker werkten. Zo reageerde de game een aantal keren in 3D stukken niet goed op mijn input. Sonic bewoog amper naar links of rechts waardoor ik al mijn ringen verloor.

Ook zitten er nog enkele bugs in zoals dat ik een melding kreeg over dat Sonic gelimiteerd onder water kon blijven. Vervolgens had ik de eerste keer onder water inderdaad een meter, de tweede keer verscheen er niets. Dit in combinatie met de soms falende besturing geeft toch wel wat zorgpunten.

Shadow is de superieure gameplay

Hoewel Shadow relatief erg weinig speelbaar is in de standaard Sonic games en vooral in spin-offs, is het een enorm populair personage. De aankondiging van Shadow content voor Sonic Generations werd dan ook erg goed ontvangen. Ik moet zeggen dat het ook zeker enorm goede content lijkt te worden. Tijdens mijn demo heb ik gefocust op de net aangekondigde Kingdom Valley Stage en een boss fight tegen Metal Overlord.

Vanaf het eerste moment merk je de zorg die in deze nieuwe content is gestoken. Niet alleen zijn de levels prachtig vormgegeven, ze zijn ook een stuk uitgebreider. Zo zijn de levels redelijk lineair, maar toch weet het spel je meerdere opties te geven om je eigen pad te kiezen. Daarnaast voelen ze langer aan en zitten de mechanics wat complexer in elkaar. Zo heeft Shadow net wat meer moves zoals de Chaos Control waarmee je de tijd vertraagd. Deze is redelijk nutteloos in baas gevechten, maar heeft in levels handige toepassingen. Bijvoorbeeld om te zorgen dat je over bepaalde gevaarlijke objecten kunt lopen.

De boss fight tegen Metal Overlord bestond uit meerdere fasen. Iedere fase natuurlijk met unieke mechanics. Deze baas is immuun voor Chaos Control waardoor je ook niet bij lastige momenten wat meer tijd kon krijgen om te reageren. Zo moest je in de eerste fase op juiste momenten sliden van links naar rechts over het water. Later had je nog verschillende QTE’s en meer waardoor de boss fight erg divers aanvoelde. Sommige timing onderdelen waren redelijk lastig, zeker aangezien je niet te veel kansen hebt.

De performance van de Shadow levels die ik heb gespeeld deed het erg goed met een stabiele framerate en een soepele besturing. Zeker de besturing voelde vele malen beter aan dan wat ik in de Sonic levels heb ervaren. Als de volledige content een beetje uitgebreid is en ook verder zo goed uitgewerkt is kan dit wel eens de beste Sonic content in jaren zijn.

Voorlopige conclusie

Over het algemeen is onze Sonic x Shadow preview goed bevallen. Hoewel Sonic Generations al op zich een goede hoeveelheid gameplay met zich meebrengt, voelt de besturing daarin soms nog net niet helemaal afgewerkt. Natuurlijk is dit maar een demo, dus ik hoop dat het beter is afgewerkt tegen met de release. Echter, voor fans van de game ziet de grafische upgrade er prachtig uit. Het is daarom verder al een waardige remaster. Echter, de Shadow content is waarschijnlijk de content waar ik mij het meest heb vermaakt qua Sonic gameplay in jaren. De levels zien er geweldig uit, de gameplay voelt fijn aan en brengt redelijk wat unieke elementen met zich mee. Dit terwijl het toch goed past binnen een meer traditionele Sonic game. Sonic x Shadow Generations lijkt in elk geval een flink goede Sonic game te worden, mits ze de rare bugs oplossen voor de release.

