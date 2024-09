[Preview] Selfloss – Duik de mythologie in

Het nadeel van previews op gamescom is dat je soms hele leuke games ziet en vervolgens geen idee hebt wanneer je zou nou echt kan spelen. Maar gelukkig heeft Selfloss niet alleen al een releasedatum: deze releasedatum is ook nog eens heel dichtbij! 12 september kan je met Kazimir de Slavische folkore ontdekken. Samen gaan jullie op reis om met je magische staf het mysterieuze miasma te bevechten en met je genezende gaven de omgeving te helpen. Lees hier wat wij van de game vonden in onze preview van Selfloss.

Selfloss begon als een soloproject van ontwikkelaar Alexander Goodwin, maar inmiddels heeft het team versterking van Gorokhova Rita en Dmitriy Nakhabin. Nog steeds een indrukwekkend klein team om een game mee in elkaar te zetten! Hun studio Goodwin Games noemt zichzelf een EEE+ studio: het is hun doel om spelers een ‘Everlasting Emotional and Exceptional Experience‘ te geven. Ambitieus, maar ook veelbelovend voor spelers die het verhaal belangrijker vinden dan highscores. En uit de korte preview kreeg ik zeker het gevoel dat ze hier met succes op hebben ingezet.

Schattig mannetje, serieuze missie

In Selfloss gaat genezer Kazimir op een belangrijke reis: hij probeert het miasma te bestrijden dat de wereld lijkt te overspoelen. Hierbij wordt hij geholpen door zijn staf, die geconcentreerde lichtbundels af kan vuren. En ondanks zijn voorkeur voor de genezende krachten, is hij zeker niet hulpeloos. Als het moet, kan hij miasma ook met zijn sikkel te lijf na een paar goedgemikte lichtstralen. Maar boven alles wil hij anderen helpen. Dat doet hij vooral met behulp van het Selfloos-ritueel: een ritueel om mensen te helpen die een geliefde zijn verloren. Hiervoor heeft hij een voorwerp van zowel de verlorene als de rouwende persoon nodig, wat ook meteen weer de nodige zoektochten oplevert. Te voet en te schip puzzel en vecht je je met Kazimir een weg door zijn fantasierijke wereld. En met een beetje geluk en doorzettingsvermogen, lukt het Kazimir ook om zijn eigen demonen te overwinnen.

Helaas heb ik maar kort kunnen spelen tijdens de Selfloss preview, maar één ding viel me onmiddelijk op: Kazimir is echt ontzettend schattig. Ik had er alleen al plezier in om rond te rennen met dit oude, bebaarde mannetje en zijn magische staf. Nu is dat misschien niet het allerbelangrijkste facet van een game, maar het zorgde er wel meteen voor dat ik een band voelde. De lichtstralen uit je staf zijn een belangrijk middel om puzzeltjes mee op te lossen, en je kunt deze ook gemakkelijk richten. En de designs van andere magische wezens die ik tegenkwam, spraken ook meteen tot de verbeelding. Heerlijk om op deze manier te worden ondergedompeld in mythologieën die je (wellicht) nog niet kent. De korte demo wist me meteen te intrigeren en ik hoop dat deze game diens EEE+-dromen gaat waarmaken.

