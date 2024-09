[Preview] Warframe 1999 en Koumei & the Five Fates – grote veranderingen op komst

Warframe is ondertussen meer dan 11 jaar geleden verschenen op verschillende platformen, maar is nog altijd erg populair. Van de oorspronkelijke game is echter niets meer te herkennen aangezien er zo veel s toegevoegd. Binnenkort komen daar twee gloednieuwe uitbreidingen bij. Warframe 1999 en Koumei & the Five Fates. Op gamescom hebben we alvast een voorproefje gekregen van de nieuwigheden.

Warframe 1999 brengt flinke verandering

Warframe 1999 verschijnt komende winter voor alle platformen waar Warframe op beschikbaar is. Zoals de naam je mogelijk al doet vermoeden brengt het spel je met 1999 terug naar de jaren 90 en gedeeltelijk het begin van de zero’s. De hele stijl van de game is diepgaand verandert naar die periode in tijd. Zo zijn er gimmicks als een boy band, zullen er verschillende easter eggs zijn naar producten uit die periode en meer. Vooral de boy band is moeite in gestopt, aangezien het een speciaal gemaakte boy band voor de game is. Inclusief posters en muziek en de naam On-lyne. Ook zullen er in de wereld verschillende retro games te spelen zijn.

De grootste onderdelen van deze uitbreiding zijn echter niet de tijdsperiode of easter eggs daaruit. Nee, het is de toevoeging van mensen aan het spel. Of nou ja, mensen die nog niet helemaal veranderd zijn in Warframes. Net als traditioneel gezien met Warframe zullen ook hier meerdere designs van zijn met verschillende krachten die je kunt gebruiken. Er zullen ook mogelijkheden komen om als speler te kunnen wisselen qua uiterlijk tussen een hybrid en een volle Warframe.

Een ander nieuw onderdeel wat gameplay flink gaat veranderen is de motor die wordt toegevoegd. In de trailer hieronder is hij al even te zien, maar het belooft een flink andere gameplay ervaring te geven. Zo kun je in een gedeelte van het spel de motor vrij gebruiken om rond te rijden, maar zul je als speler hem ook kunnen gebruiken om vijanden te verslaan. De gameplay die we hebben gezien ziet er in elk geval erg goed uit en zal zeker spelers een nieuwe ervaring geven. Helaas is de drempel voor nieuwe of terugkerende spelers op het moment redelijk hoog.

Warframe 1999 zal een compleet gratis uitbreiding zijn, net als het hoofdspel. Natuurlijk zijn er verschillende onderdelen in het spel te koop zoals nieuwe skins voor de motor. De ontwikkelaars hebben in elk geval laten weten dat het hoofdstuk rondom 1999 voor een aantal maanden de hoofdrol zal gaan spelen.

Koumei & the Five Fates

Een andere update die echt is aangekondigd tijdens gamescom is de Koumei & the Five Fates welke dit najaar moet verschijnen. Hoewel de volledige onthulling tijdens de Tokyo Game Show zal plaatsvinden zijn er alvast onderdelen getoond voor de uitbreiding die dit najaar verschijnt. Koumei & the Five Fates zal flink wat Japanse invloeden toevoegen aan de game. Het artwork dat we alvast hebben kunnen zien ziet er veelbelovend uit voor fans van Warframe en de Japanse cultuur. Zo zijn er duidelijke design inspiraties die erg goed uitgewerkt zijn. Daarnaast verschijnt er eindelijk de Caliban rework, een nieuwe quest en natuurlijk quality-of-life changes. Deze quest zal volle

Meer moet onthuld worden tijdens de Tokyo Gameshow. De show vindt plaats in het laatste weekend van september en zal door middel van een speciale devstream de volledige uitbreiding onthullen. Wel is het al bekend dat de quest uit deze uitbreiding niets te doen zal hebben met de winter update 1999.

