[Preview] The Jackbox Naughty Pack – Zeker niet voor iedereen

Het is ondertussen een beetje traditie geworden voor mij. Tijdens gamescom heb ik de gloednieuwe Jackbox kunnen uitproberen met het team achter de game. Ditmaal is het geen genummerde titel, maar één met een focus op wat velen al doen. Deze 16+-variant van de populaire partygame zit tjokvol met dirty jokes en wat volwassenere onderwerpen. Tijdens onze sessie zijn we aan de slag gegaan met alle drie de spellen die in de game zitten.

Fakin’ It All Night Long

In Fakin’ It All Night Long moeten spelers erachter zien te komen wie de faker is. De manier hoe dat gebeurt is doordat alle spelers behalve de faker een prompt op hun scherm krijgen. Zodra de tijd voorbij is moeten spelers hun hand omhoog steken wanneer de prompt voor hun waar is. Dit kunnen echt de willekeurigste prompts zijn. Zo was de eerste die bij ons op kwam meteen de vraag of je een dag werk zou kunnen voltooien, terwijl je aan de Molly zit. Iedere ronde moet je goed opletten en beslissen op wie je wilt stemmen als de faker. Des te sneller je de faker vindt, des te beter je score.

Het is wel een leuke modus, aangezien je niet al te lang krijgt om je eigen reactie te bedenken. Wanneer je iets te veel twijfelt of bijvoorbeeld grinnikt, kunnen andere spelers beslissen of jij wel of niet de faker bent. Nu werd ik bijvoorbeeld gezien als de faker, nadat ik een ronde niet helemaal oplette wanneer de tijd voorbij was.

Dirty Drawful

Drawful zag regelmatig wat bijzondere tekeningen voorbij komen. Ik denk dat iedereen wel eens een penis heeft getekend in de games of iets anders vunzigs. Dirty Drawful neemt dit concept naar een heel nieuw level. Hier vliegen de genitaliën je om de oren. Mijn prompt bijvoorbeeld was een penis familie die op roadtrip was naar vag city. Na het tekenen moeten andere prompts verzinnen die echt zouden kunnen zijn om te zorgen dat andere op hun prompts stemmen.

Het is dus in principe hetzelfde spel als een normale Drawful alleen dan wat meer volwassenere onderwerpen. Wat wel een zeer welkome toevoeging is, is dat je nu stukken van je tekening ongedaan kunt maken. Dit was vroeger niet mogelijk, maar is een zeer welkome toevoeging.

Let Me Finish

Let Me Finish is een compleet nieuw spel voor de Naughty Pack. Om de lokalisatie te tonen speelden we de game in het Duits, waardoor ik de game in eerste instantie niet helemaal begreep. Maar hoe Let Me Finish werkt is als volgt: Je krijgt een afbeelding en een prompt. Zoals verschillende stukken worst met de vraag welke het liefste daddy genoemd wordt. Hier kun je gewoon omcirkelen en dan vervolgens anderen overtuigen van je standpunt. Je kunt echter ook meer tekenen om je standpunt te ondersteunen.

Nadat je de tijd hebt gehad om je tekening te maken en je verhaal te bedenken, is het tijd om andere te overtuigen van je standpunt. Deze game heeft het meeste potentie om uniek aan te voelen. Dit aangezien je alledaagse dingen opeens dirty moet maken. Zoals dus een worst die graag daddy genoemd wil worden. Of een bedenken waar een blaasinstrument sexy voeten heeft. Het trekt meer fantasie uit je omdat je ook je keuzes moet verdedigen.

Weer een leuk feestje

Met de juiste groep zal ook deze game weer voor flink wat leuke avonden zorgen. Je moet alleen wel echt in een goede mindset zitten en verwachten dat de prompts redelijk interessant kunnen worden. Als je dacht dat er veel seksgrappen of piemels voorbij kwamen in een normale Jackbox, is dat bijvoorbeeld nog niets vergeleken met dit.

