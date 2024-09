[Preview] Sugardew Island – Cozy farmplezier

Toen het team achter Sugardew Island hun Kickstarter-doel bepaalde, hadden ze ongetwijfeld niet verwacht dit al na enkele dagen te behalen! Uiteindelijk hebben ze meer dan drie keer het bedrag opgehaald dat ze nodig hadden deze game te financieren. De Kickstarter-community was dus duidelijk enthousiast over deze game van ontwikkelaar en uitgever Rokaplay. Sugardew Island moet een farm-game worden waar je eigen winkeltje een belangrijke rol speelt. Daarnaast moet de game natuurlijk aansluiten bij de missie van Rokaplay: het maken van cozy, family friendly games voor alle leeftijden. Tijdens gamescom kregen we de kans de game te spelen én te spreken met de ontwikkelaar. Wat vonden we hiervan? Je leest het in onze Sugardew Island-preview!

Cute cute cuuuuuuute

Schipbreuk lijden lijkt misschien één van de ergste dingen die je kan overkomen, maar in deze game loopt dat gelukkig goed af. Je komt namelijk terecht op Sugardew Island. Maar helaas is dit eiland niet langer de haven van harmonie die het ooit was. Vroeger leefden op dit eiland mensen, dieren en het woudvolk samen, met de Harmony Tree als levend symbool van hun eenheid. De mensheid zocht echter de grenzen van het eiland op. Ze probeerden de Harmony Tree te kappen, met desastreuze gevolgen voor het eiland. Maar hoewel de oorspronkelijke bewoners het eiland hebben moeten verlaten, is Sugardew Island geen verloren zaak. Jij bent namelijk de aangewezen persoon om de balans weer te herstellen! Al zul je hiervoor wel eerst het vertrouwen moeten winnen van de mysterieuze beschermer van de Harmony Tree …

Wat meteen opvalt aan Sugardew Island is het schattige design van de game. Ik kan me goed voorstellen dat ook een jonger publiek hier meteen van gecharmeerd is. Ik kreeg te zien hoe je naar verschillende schiereilanden kon reizen die elk een ander dier vertegenwoordigden (waaronder een hele leuke fret). Deze dieren willen graag terug naar jouw eiland, maar hiervoor hebben ze wel wat hulp nodig. Zo moet je bundels met verschillende soorten grondstoffen en planten compleet maken. En deze krijg je natuurlijk door het onderhouden van je eigen boerderij! Quests als deze die er uiteindelijk aan bijdragen de Harmony Tree weer in diens oude glorie te herstellen, vormen een belangrijk deel van de gameplay. Maar dat betekent niet dat er geen tijd is om even rustig op het strand te zitten en te genieten van de omgeving ;).

Zorgeloos genieten

In de Sugardew Island-preview kwamen alle klassieke farming sim-elementen langs. Je kunt verschillende gewassen verbouwen, dieren houden voor eieren en melk, grondstoffen zoals hout verzamelen, je boerderij leuk aankleden en je gereedschappen en gebouwen verbeteren. Maar je bent niet alleen een boer, maar ook een winkeleigenaar! In deze winkel kun je je eigen producten verkopen aan het woudvolk, wat een hoop Sugardew (het betaalmiddel) in het laatje kan brengen. Al deze bekende gameplay-elementen zijn echter zo vormgegeven dat ze extra geschikt zijn voor een jongere doelgroep of mensen die gewoon zorgeloos van een knusse game willen genieten.

Dit zorgeloze zie je goed terug in het tijdsverloop. Veel farming sims hebben een klok waarbij de tijd doorloopt wanneer je buiten bent. Hierdoor moet je goed plannen wat je wanneer doet, want als je treuzelt krijg je je werk niet af. Sugardew Island pakt dat anders aan. Dagen bestaan daar uit een ochtend, middag en avond. Zo kan je ’s ochtends rustig opstarten, open je in de middag je winkel en kan je in de avond nog bezig totdat je het tijd vindt om te slapen. Er begint alleen een nieuw dagdeel wanneer jij dit inzet, dus geen tijdsdruk meer! Ook het verkopen is niet stressvol. Ik hoorde dat de winkel het lastigste deel was om te maken, maar als speler kan je het lekker rustig aan doen. Het woudvolk wordt bijvoorbeeld niet boos als ze in de rij moeten wachten en vragen niet om speciale bestellingen.

Weinig keuzestress

Om wat orde in de chaos van je eigen landgoed te scheppen, kun je verschillende hekken en tegels plaatsen. Er werd verteld dat er veel moeite in was gestoken om het aankleden van de boerderij gebruiksvriendelijk te maken. Geen ellenlang geklier met hekjes die net niet mooi op elkaar aansluiten dus. En ook het customizen van je eigen personage gaat lekker overzichtelijk: je wordt niet overladen met een menu vol verschillende schuifjes, maar krijgt de keuze uit een aantal vooraf bepaalde gezichten, haarstijlen en meer.

De Sugardew Island-preview heeft me een beter beeld gegeven van deze cozy game. Ik denk dat het een perfecte introductie in het farming genre is voor een jongere doelgroep, maar ook een lekker rustgevende ervaring voor mensen die een farming sim willen spelen zonder te min/maxen. Dat deze game uitkomt voor de Switch is zeker (het porten is zelfs al begonnen!), maar een harde releasedatum is er nog niet. Ik heb begrepen dat ernaar wordt gestreefd de game dit jaar uit te brengen, maar anders lijkt het begin van 2025 me zeker realistisch. Nieuwsgierig geworden? Voor een indruk kan je onderstaande trailer bekijken, maar pas op! Deze is inmiddels zes maanden oud, dus onderdelen als de nieuwe character creation zijn hier nog niet in te zien.

