SAN-Ei komt met Super Mario Bros. Wonder knuffels

San-ei zal later dit jaar met bijzondere nieuwe merch komen van Super Mario Bros. Wonder. De fabrikant brengt twee knuffels uit, waarvan eentje ook inclusief stemmen. Het gaat hier om de pratende bloem én de wonderbloem uit Super Mario Bros. Wonder. De pratende bloem bevat 18 zinnen welke rechtstreeks uit de game komen. Wat het de moeite waard maakt om te importeren is onder andere dat de stemmen niet alleen in het Japans zullen zijn, maar ook in het Engels. In onderstaand bericht op X kun je de knuffels zien én in het filmpje de pratende bloem ook horen.

De knuffels moeten ergens in november dit jaar verschijnen. Aangezien deze in Japan worden uitgebracht, zul je deze wél moeten importeren. Vaak zijn dergelijke items verkrijgbaar op websites als Amazon, Play-Asia of Elbenwald.