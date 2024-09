[Preview] The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Zelda vertolkt haar hoofdrol meer dan prima!

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Zelda vertolkt haar...

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom werd in juni dit jaar aangekondigd en verschijnt op 26 september op de Nintendo Switch. Wij kregen bij Nintendo de kans om de game alvast uit te proberen. Wat zijn onze voorlopige indrukken na het spelen van deze nieuwste Zelda-titel? Dat lees je in onze uitgebreide preview.

Je hebt het ongetwijfeld al gezien in de beelden die we tot nu toe hebben kunnen bekijken: niet Link, maar Zelda krijgt ditmaal de hoofdrol in de nieuwste The Legend of Zelda-game. Een compleet nieuw type gameplay dan wat we gewend zijn van Zelda-games dus. Ik was voorafgaand aan de speelsessie dan ook erg benieuwd hoe deze totaal andere gameplay uiteindelijk uitpakt en aanvoelt. In ongeveer anderhalf uur tijd kregen we bij Nintendo de kans om het begin van de game te spelen, tot en met de eerste eindbaas. Je speelt dit keer met Zelda, omdat Hyrule wordt geteisterd door mysterieuze scheuren. Ook Link en de Koning van Hyrule zijn hierin verdwenen, en aan Zelda om hen terug te halen én te onderzoeken wat er in de scheuren verborgen ligt.

Zoals verwacht speelt de game compleet anders dan wat je gewend bent van een Zelda-titel nu je daadwerkelijk met Zelda zelf speelt. Zelda vecht natuurlijk ook niet hetzelfde, zij maakt gebruik van haar staf, de mysterieuze Tri, om het op te nemen tegen vijanden en om de omgeving te verkennen. Zo kan ze ‘echoes’ maken van allerlei voorwerpen. Denk aan het kopiëren van een tafel of bed. Er zijn ontzettend veel voorwerpen te maken. Met deze voorwerpen kun je vervolgens puzzels oplossen en verder komen in de wereld. Is een platform te hoog om te bereiken? Dan kan je daar met een bepaald voorwerp vervolgens toch komen. Zo kun je bedden op elkaar stapelen, maar ook echoes combineren. De game biedt je daarin veel vrijheid en veelal zijn er meerdere manieren mogelijk om een puzzel op te lossen of een bepaald gebied te bereiken. Zelda zal telkens eerst een nieuw voorwerp moeten leren, waarna zij vervolgens deze kan namaken. Het leren van voorwerpen gaat snel en eenvoudig met één druk op de knop. Vervolgens kun je ook eenvoudig scrollen tussen alle geleerde voorwerpen om deze ook weer makkelijk te gebruiken.

Zelda kan niet alleen voorwerpen kopiëren, ze kan ook echo’s van monsters creëren. In het geval van monsters gebeurt er iets bijzonders. Ze vechten dan aan de zijde van Zelda. Dit brengt een compleet nieuwe manier van vechten met zich mee, welke erg goed uitpakt. Het is niet alleen verfrissend, maar ook erg divers. In de spelwereld lopen immers genoeg verschillende monsters rond, die je allemaal kan kopiëren. Elk gevecht kan daarmee dus anders lopen en het is geheel aan jou hoe je een vijand verslaat. Zo zal een Pig Warrior speren op vijanden afschieten terwijl een Slime weer snel en recht op zijn doel afgaat. Sommige vijanden kun je juist weer verslaan door ze in brand te steken en ga zo maar door. De mogelijkheden zijn enorm, en dat bleek ook wel uit het feit dat vrijwel iedereen de speelsessie weer anders ervoer. Overigens betekent dit niet dat Zelda helemaal niet met een zwaard kan vechten. Al snel in het verhaal ontdek je een mysterieus zwaard waarmee je kan vechten en dingen kapot kan maken. Een groot verschil is echter dat Zelda maar voor korte duur in ‘zwaardvecht-modus’ kan zijn. Zodra de energie daarvoor op is, heb je nieuwe energie nodig om weer met je zwaard aan de slag te kunnen. Het is dus echt een aanvullende manier van vechten, naast de net benoemde nieuwe elementen.

Meteen al aan het begin van de game krijg je de nodige puzzels om op te lossen, waarvoor je uiteraard de krachten van Zelda moet gebruiken. De game vertelt je, in het begin in elk geval, steeds heel duidelijk wat jouw missie is en waar je vervolgens heen moet, wat ik persoonlijk fijn vond. Uiteraard hoef je niet meteen naar je volgende locatie, en kun je eerst vrij de wereld ontdekken om zo weer allerlei voorwerpen en vijanden te ontdekken die je kunt gaan gebruiken in jouw voordeel. Wanneer je lange stukken loopt, helpt de teleporteer-functie in de game. Er zijn overal in de wereld teleporteerpunten. Zodra ze zijn geactiveerd, kun je met een druk op de knop via de map daarnaartoe reizen. Al snel in de game kom je erachter dat je niet alleen voorwerpen en vijanden kunt kopiëren, maar dat je Zelda ook met objecten kan verbinden, om deze vervolgens te verplaatsen. Je raadt het al, ook deze kracht kun je weer naar hartenlust gebruiken om de wereld te ontdekken én uiteraard om de nodige puzzels mee op te lossen. En die scheuren in Hyrule? Daar kun je op sommige plekken in! Je komt dan in de ‘verlaten wereld’ waar personages bevroren zijn. Via deze stille wereld kwam ik ook in de eerste dungeon terecht, een vertrouwd stukje uit de Zelda-serie. De eerste dungeon bevatte meteen interessante puzzels én een interessante eindbaas die je op verschillende manieren kon verslaan. Gebruik je je zwaard? Of alleen echoes? Aan jou de keuze!

Regelmatig zul je ook stukjes in 2D spelen, waar Zelda vaak van links naar rechts door een bepaald gebied moet zien te komen. Zelda kan zelfs zwemmen. Deze gameplay-stukjes spelen als een 2D-platformer en vormen een fijne variatie op de reguliere gameplay, waarbij je alles van bovenaf ziet. En dat alles in een prachtige grafische stijl, zoals we die kennen uit de remake van Link’s Awakening. Alles oogt superscherp en bovendien draait de game soepel, wat we eigenlijk ook niet anders verwachten bij een Zelda-game. Ook de muziek is van hoge kwaliteit, en in lijn met wat we gewend zijn van Zelda-spellen.

Mijn eerste speelsessie met The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom heeft me enorm enthousiast gemaakt. De mogelijkheden die de echoes bieden zijn enorm en geven je ongelooflijk veel mogelijkheden om puzzels op te lossen en vijanden te verslaan. Binnen anderhalf uur tijd had ik al ontelbaar veel echoes geleerd, ontdekt dat je ook je zwaard kan gebruiken én de kracht geleerd om voorwerpen te verplaatsen. Zelda’s wijsheid brengt ongetwijfeld nog meer krachten met zich mee in de game. Bovendien doen de verschenen trailers vermoeden dat de wereld wel eens enorm groot kan zijn. Een wereld die er prachtig uitziet en op een compleet nieuwe manier ontdekt kan worden. Ik kan niet wachten om met de volledige game aan de slag te gaan!