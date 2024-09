[Review] Gundam Breaker 4 – Ooit een Gunpla willen bouwen?

Gundam Breaker 4 is de eerste ‘Breaker’-game in zes jaar. Dat is niet heel raar, want nadat Gundam Breaker 3 in 2016 ontzettend goed werd ontvangen was ‘New Gundam Breaker’ uit 2018 niets minder dan een verschrikking. Hoewel ik hem niet gespeeld heb, is het zelfs nu nog moeilijk om een positieve review daarvan te vinden. Bandai Namco doet dan ook het liefst alsof die game nooit bestaan heeft. Waar dit dus eigenlijk het vijfde deel uit de Breaker-franchise is, noemt het zichzelf 4 en probeert het terug te gaan naar zijn roots. Terug naar het feit dat de franchise draait om het bouwen, verbeteren en aanpassen van je eigen ‘Gunpla’ en dat zelfs een leek zoals ik dat zou moeten kunnen snappen. Maar is het daar in geslaagd?

Een game in je game

Allereerst het verhaal. Gundam Breaker 4 draait om de in-game game GUNPLA Battle Blaze: Beyond Borders, of kortgezegd GB4. Dit is een game waarin mensen in een virtuele omgeving Gunpla-modellen bouwen, om daarna deze tegen elkaar te laten vechten. En als je niet weet wat een Gunpla is: dat zijn die enorme robots uit de Gundam-series. Of eigenlijk, dat zijn de modellen van deze robots. Gundam Breaker 4 gaat dus over een wereld waarin er (net zoals hier) mensen zijn die deze enorme modellen voor hun plezier bouwen, zowel off- als online.

In deze wereld hebben ze er (net zoals hier!) een game van gemaakt, en alhoewel hij nog niet uit is, is deze al zo populair dat iedereen verwacht dat het de best verkopende game aller tijden gaat worden. Jij speelt een bèta-tester die GB4 voor het eerst probeert, en daarbij al snel bevriend raakt met twee andere beginnelingen: Tao en Lin. Na samen een aantal missies te hebben gedaan besluiten jullie een clan te vormen, en leren jullie de game steeds beter kennen. Ondertussen ontmoet je nieuwe spelers, breid je clan uit en gebeuren er wat dingen die eigenlijk wel heel vreemd zijn … Maar in essentie speel je dus een online mechagame waarin je een MMO aan het bèta-testen bent.

Misschien een beetje meta, maar om eerlijk te zijn maakt het verhaal niet uit. De personages zijn leuk en de pogingen die worden gedaan om een mysterie te introduceren zijn grappig, maar dit is niet waar de kern van de game ligt. (Deze game, niet de in-game game… volg je het nog?) De gameplayloop draait namelijk om de drie B’s: Break, Build en Battle.

De gevechten van Gundam Breaker 4

Laten we beginnen met ‘Battle’. In essentie is Gundam Breaker 4 een hack-and-slash-looter, op een manier die vaag wat wegheeft van games als Monster Hunter. De game speelt via missies: je selecteert een bepaalde missie, vecht in drie fases met verschillende groepen vijanden en aan het eind van een gevecht krijg je een score. Dit format wordt tijdens de tutorial geïntroduceerd en hoewel er wat variaties op zijn, blijft de kern grotendeels hetzelfde. Zo zijn er missies waarbij je een object zult moeten beschermen of juist vernietigen, en eindigen sommige met een eindbaas: een enorme Gunpla met ontzettend veel health waar je andere technieken moet toepassen om hem neer te krijgen.

Tijdens deze gevechten bestuur je je zelfgebouwde Gunpla, die verschillende manieren heeft om aan te vallen. Zo heeft elke Gunpla plaats voor twee mainwapens en twee guns. Hier zijn nogal wat variaties voor, en deze wapens en guns bepalen dan ook grotendeels je speelstijl. Zo zijn er wapens met weinig bereik (zoals vuist-wapens en messen), wapens met veel bereik (zoals zwepen en snipers) en van alles er tussen in. Daarnaast heb je skills, welke zijn verdeeld in OP Skills en EX Skills. En hoewel dit voor zat variatie in jouw speelstijl zorgt, zijn de gevechten over het algemeen wel wat eentonig. De vele verschillende vijanden hebben toch grotendeels dezelfde trucjes. Dus wanneer je de gevechten snapt (de controls zijn wel een dingetje), valt de game snel in de herhaling.

Sla alles kapot en verzamel de onderdelen

Tijdens deze gevechten is verder waar het ‘Break’-gedeelte om de hoek komt kijken. Terwijl je op andere Gunpla in staat te hakken, willen er soms stukjes afbreken. Dit geeft je verschillende voordelen. Niet alleen kan hij hierdoor het afgebroken deel tijdelijk niet gebruiken, ook bouw je combo’s op. Tijdens de gevechten lopen er twee combometers, en hoe hoger deze combo’s, hoe beter dit is voor jou.

Natuurlijk wordt je score hierdoor aan het eind van een gevecht hoger (waardoor je meer geld, XP en betere items krijgt). Ook krijg je diverse buffs tijdens de gevechten zelf, zoals een hogere attack power of een betere droprate. Daarnaast mag je de afgebroken stukken Gunpla ook houden. Dit is je loot, waar je het allemaal voor doet. Elk stuk heeft zijn eigen stats, eigenschappen en gekoppelde skills, en om de perfecte Gunpla te kunnen bouwen zul je die allemaal willen verzamelen.

Bouw je eigen perfecte Gunpla

Want hiermee komen we op het laatste onderdeel van Gundam Breaker 4: het ‘Build’-gedeelte. En dit is volgens mij de natte droom van elke Gunpla hobbyist. Ik had geen idee dat er zoveel verschillende sets bestonden en nog minder over hoeveel sets deze game bevat. Meer dan 250 basiskits zitten in de game, waarbij je elk stukje kunt combineren met anderen. (Kit-bashing heet dat geloof ik? Ik heb veel geleerd vandaag.) En dit is niet eens zo’n slecht idee, want zoals ik al zei heeft elk stuk zijn eigen stats, eigenschappen, kwaliteit en level. Om de beste Gunpla te bouwen zul je dingen moeten combineren. Maar niet getreurd, als je echt heel graag een bepaalde Gundam wilt bouwen, zijn er ook andere manieren om stats te verhogen, stukjes te levelen en skills over te zetten.

Personaliseer je Gunpla

Maar dat is niet alles! Natuurlijk kun je daarna losgaan in missies om nieuwe stukken te verzamelen en jezelf te verbeteren, maar je kunt je Gunpla ook helemaal aanpassen. En dan heb ik het niet alleen over de kleur, nee nee. Deze kun je per onderdeel aanpassen (of per groepen onderdeel) maar ook kun je er decals op plaatsen of effecten op toepassen. Wil je dat je Gunpla eruit ziet alsof hij geairbrusht is? Of heb je liever dat het eruit ziet alsof het een beetje beschadigd is? Of misschien dat het wat krassen en modderspatten heeft? Het kan allemaal! Gundam Breaker 4 heeft een extreem gedetailleerde manier om je Gunpla precies zo te maken zoals jij wilt.

En dan zijn ze nog niet eens klaar! Want daarnaast heeft het ook nog een uitgebreide Diorama mode, waarin je je Gunpla kunt tentoonstellen alsof je aan de Gunpla Builders World Cup meedoet. Alles valt aan te passen, van de achtergrond, de effecten tot de poses van je Gunpla, en ook kun je props toevoegen om er een dynamisch diorama van te maken.

Het belangrijkste is het bouwen

Het is uiteindelijk dan ook dit bouwen waar de game op draait. Er zijn zoveel verschillende stukken Gunpla en zoveel manieren om deze helemaal persoonlijk te maken dat je daar veel meer tijd aan kwijt bent dan het daadwerkelijke vechten. Dit straalt ook enigszins door in het mutliplayergedeelte. Je kunt namelijk op elk moment in een online lobby stappen om met anderen te spelen. In mijn beleving hoef je dat voor de gameplay echter niet te doen. De missies worden nooit zo moeilijk dat je daar anderen bij nodig hebt en het verandert de game verder niet.

Maar weet je wat wel leuk is? Zien wat andere mensen gebouwd hebben. Ideeën opdoen om daarna op je eigen Gunpla toe te passen. Want eerlijk is eerlijk, ik ging uiteindelijk nog best geven om de creaties die ik had gemaakt. Ik zocht manieren om ze uniek en ‘van mij’ te maken, en de ideeën van anderen hielpen daar erg aan mee!

Vooral interessant als je al van Gunpla houdt

Ik denk dan ook dat deze game vooral voor een specifieke doelgroep heel leuk is. Het is absoluut niet een slechte mechagame: de gameplay is solide en de variatie tijdens missies groot genoeg om je er verschillende uren mee te vermaken. Het is alleen ook niet de beste. Eigenlijk is het vooral middelmatig: het verhaal is grappig maar komt nooit echt goed van de grond, de gameplay interessant maar simpel en de grafische stijl en muziek zijn goed genoeg om te werken, maar doen niets bijzonders.

Het bouwen van je Gunpla is echter waar de game in kop en schouders boven andere uitsteekt: dit onderdeel is zo uitgebreid dat het bijna een game op zich kan zijn. Als je dus op zoek bent naar een mechagame waar je vooral je creativiteit op kunt loslaten (of je echt heel graag een Gunpla wilt bouwen, maar niet honderden euro’s erin wilt steken), dan zit je met Gundam Breaker 4 zeker goed.