Langere trailer nieuwe Zelda onthult meer geheimen

In een nieuwe trailer die vandaag door Nintendo naar buiten is gebracht, komen we meer te weten over de ‘verlaten wereld’. Deze wereld is ontstaan door de grote hoeveelheid mysterieuze scheuren waar Hyrule mee te maken heeft. In The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom is niet prinses Zelda, maar Link vermist. Zou er in deze wereld meer informatie naar boven komen over de vindplaats van Link?

Er valt in ieder geval genoeg te ontdekken in deze zogenoemde ‘verlaten wereld’. In de trailer is te zien hoe Zelda al puzzelend door het gebied trekt. Dieper in deze wereld zijn er allerlei kerkers te vinden met ook verschillende eindbazen. Iedere opening in een scheur leidt tot een nieuw te ontdekken gebied in de ‘verlaten wereld’. 2D, 3D, allerlei vormen van platformgameplay komt voorbij in de trailer. De gebieden zien er mooi en afwisselend uit. Met behulp van haar magie en echoes trotseert Zelda de gevaren om Hyrule te redden.

Zoals je misschien in bovenstaande trailer hebt gezien, kan Zelda ook gewoon zwaardvechten. In de zwaardvechtersvorm lijkt het heel even alsof Link weer terug is. Deze vorm kun je echter maar voor een korte tijd gebruiken. Daarnaast zien we ook veel inwoners uit Hyrule die Zelda te hulp schieten. Zo maakt Dampé, automaatjes voor de prinses. Deze apparaten zijn een soort bommen die helpen tegen vijanden.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom verschijnt op 26 september.