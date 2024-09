Road Defense: Outsiders komt naar de Nintendo Switch

QUByte Interactive heeft aangekondigd dat ze volgende week Road Defense: Outsiders uitbrengen op de Nintendo Switch. Het spel is vanaf 12 september beschikbaar.

Road Defense: Outsiders combineert roguelike en tower defense-gameplay. Spelers kunnen torens en vaardigheden upgraden terwijl ze spelen. In het spel betaalt elke bestuurder die het einde van de weg bereikt een vergoeding. Dit is misschien niet helemaal legaal, maar je kunt het geld gebruiken om nieuwe wapens voor de torens te kopen of de bestaande wapens te upgraden. Het geld alleen is niet genoeg om te overleven. Gelukkig laat elke verslagen vijand een orb achter die je ervaringsbalk vult. Wanneer deze vol is, stijg je in niveau en kun je tijdelijk je vaardigheden verbeteren. Hoe meer vijanden je verslaat, hoe sterker je wordt. Word je uiteindelijk verslagen, dan wordt het aantal gedode vijanden omgezet in geld. Hiermee kun je permanente upgrades kopen, zodat je sterker begint aan je volgende poging.

Hou jij van tower defense games? Laat het ons weten in de reacties en bekijk hier de trailer.