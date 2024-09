[Preview] Transformers Galactic Trails – Een creatieve en gelaagde mix tussen shooter en racegame

Racegames en shooters zijn twee genres die we door de jaren heen vaak voorbij hebben zien komen in games. Racegames met third-person shooter-mechanics daarentegen zijn echter vrij zeldzaam. Op de gamescom hebben we er dan toch één gespeeld. Transformers Galactic Trails is een kartgame die shooter-mechanics op een creatieve en intuïtieve manier in de game weet te verwerken. Lees hier hoe wij onze speelsessie hebben ervaren.

Singleplayer

Transformers Galactic Trails heeft zowel een singleplayer- als lokale multiplayermodus. De multiplayermodus heb ik helaas niet kunnen spelen, dus daar kan ik verder niet over uitweiden. In de singleplayer heb je verschillende missies. Elke missie bestaat uit een reeks races en combat secties die door het verhaal met elkaar verbonden zijn. Sommige missies richten zich meer op racen, terwijl andere nadruk leggen op combat. Om door te gaan naar de volgende missie moet je in de top 3 eindigen en ervoor te zorgen dat je niet doodgaat. In de races heb je namelijk ook health. Op moment dat dit naar 0 zakt dankzij aanvallen van vijanden of door uit bochten te vliegen, moet je de missie opnieuw doen.

Een kartgame met veel diepgang

Mijn enthousiasme voor de game begon bij het scherm om een personage te kiezen. Hier heb je keuze uit 11 personages waaronder Autobots en Decepticons. In de uiteindelijke game begin je met Optimus Prime, Megatron en Bumblebee en ontgrendel je vervolgens alle andere personages, maar in onze demo waren ze gelijk allemaal speelbaar. Ik kwam er al snel achter dat er vrij uitgebreide RPG-mechanics in deze racegame zitten. Buiten de normale statistieken als snelheid, acceleratie en het gewicht van je auto, zoals je die bijvoorbeeld ook in Mario Kart ziet, gaat de customization nog veel verder. Ieder karakter heeft namelijk ook twee unieke vaardigheden, die op zowel de baan als in de combat-secties handig zijn.

Het gaat daarbij om hele krachtige schoten met je blaster of om het krijgen van een tijdelijke extra boost. Naast de vaardigheden van een bot kun je aan het begin van iedere race ook een wapen kiezen voor je bot. Deze zijn niet gebonden aan een specifieke Autobot of Decepticon. De wapens variëren van standaard laser blasters tot meer shotgun-achtige wapens. Aan het eind van iedere race krijg je ook XP. Met deze punten kun je je personages uiteraard levelen en wanneer dit gebeurt worden de statistieken van hun wapens en vaardigheden ook beter. De game gaat daarmee al dieper dan veel andere kartgames.

Tactisch racen

Transformers Galactic Trails racet heel lekker weg. De game is erg fast-paced. Je zult zo nu en dan echt even op de rem moeten trappen, want de banen bevatten regelmatig vrij scherpe bochten waar je anders uit vliegt. Verder zijn de meeste traditionele race-mechanics hier weer van de partij. Net als in Mario Kart kun je ook hier door de bochten driften en zitten er items in de game. De items zijn zowel op de racebaan als tijdens combat-secties te gebruiken. Zo kun je een raket inzetten om een vijand achter of voor je te raken als een green shell of hem bewaren, waardoor je makkelijker een vijand kan verslaan.

Er komt daarmee ook weer een tactisch element bij de game kijken.. De banen zitten zoals gewoonlijk vol met obstakels waar je rekening mee moet houden. Wanneer je hier tegenaan botst, vertraag je niet alleen je personage, maar verlies je ook health. Op moment dat dit naar 0 zakt, heb je verloren. De game is daarmee dan ook een beetje vergelijkbaar met F-Zero, maar dan iets vergeeflijker.

Tegenstanders omver knallen

Lukt het je niet om je tegenstanders voorbij te scheuren? Dan heb je misschien meer geluk in de combat-secties van de game. Hier transformeert de game opeens van een racegame in een heuse third-person shooter. Waar de focus van de racegedeeltes heel erg lag op snelheid en timing, draait het in deze gedeeltes wat meer om tactiek precisie. Tijdens de combat-gedeeltes krijg je te maken met hordes van vijanden die je kapot moet knallen, maar kom je ook je teamgenoten tegen.

Je kunt er daardoor ook voor kiezen om hen neer te knallen, zodat je ze makkelijker kan inhalen en zo een voordeel hebt in de race. Zo overkwam het mij dat ik tijdens mijn speelsessie keihard uit de bocht vloog waardoor ik op de laatste plek belandde. Toen ik eenmaal in een combat-sectie aankwam, wist ik mij heel goed te redden en kon ik tegenstanders die mij eerder hadden ingehaald direct voorbij knallen om zo het tij te keren.

Een grote verrassing

Toen ik Transformers Galactic Trails startte had ik vrij lage verwachtingen. Ik werd echter positief verrast. De game heeft met zijn RPG-mechanics bijzonder veel diepgang en de afwisseling tussen racen en schieten voelde heel verfrissend aan. De game is lekker snel en de wapens knalden fijn weg. Het voelt een beetje als een mix tussen Mario Kart en F-Zero, maar dan met shooter-mechanics. Mocht je geïnteresseerd zijn in Transformers Galactic Trails, dan hoef je gelukkig niet heel lang meer te wachten tot je met deze game aan de slag kan. De game komt op 20 oktober namelijk al uit voor PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch en Xbox Series X|S. Wil je meer lezen over gamescom 2024? Klik dan hier.