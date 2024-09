Gratis Among Us-update voor Sticky Business

Op 26 september 2024 verschijnt een gratis update voor Sticky Business met een Among Us-thema. Deze update voegt 60 nieuwe stickers toe, gebaseerd op het populaire spel Among Us. Denk hierbij aan Crewmates, hoeden en iconische items zoals de noodknop. Daarnaast worden er maar liefst 270 kleurvarianten toegevoegd, zodat spelers hun creaties volledig naar eigen wens kunnen aanpassen.

Sticky Business is een creatieve winkelmanagementgame waarin je je eigen online shop runt. Spelers ontwerpen en maken unieke stickers, die ze vervolgens verkopen aan klanten. Je kunt kiezen uit verschillende materialen, vormen en kleuren om gepersonaliseerde stickers te maken. De game draait om creativiteit en het opbouwen van een succesvolle, goedlopende winkel, waarbij je ook bestellingen moet verwerken en je bedrijf kunt uitbreiden. Dankzij deze update kunnen spelers hun Sticky Business-winkels decoreren met unieke Among Us-stickers en zo een persoonlijke touch geven aan hun ontwerpen.

Welke stickercombinatie ga jij maken? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.