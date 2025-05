Prince of Persia: The Sands of Time komt begin 2026 uit

Afgelopen jaar kwam Prince of Persia: The Lost Crown uit, maar op de achtergrond is er een andere Prince of Persia-game nog veel langer ontwikkeling. Dat is natuurlijk de langverwachte remake van Prince of Persia: The Sands of Time. Inmiddels is bekend dat deze begin 2026 dan eindelijk uit zal komen. Hadden we maar wat zand des tijds om die wachttijd sneller voorbij te laten gaan!

Deze informatie over het release window komt uit een investeerdersoverleg van Ubisoft, waarin de gamestudio aangaf de remake aan het einde van hun fiscale jaar uit te willen brengen. En dat loopt tot maart 2026, waaruit we kunnen opmaken dat Sands of Time in het eerste kwartaal van het jaar uit zal komen. Kanttekening hierbij is dat er nog niet bekend is op welke platformen de game uitgebracht wordt. We kunnen dus nog niet met zekerheid zeggen of hij op de Switch en/of Switch 2 te spelen zal zijn. Het origineel kwam destijds wel uit op de Gamecube, dus een Switch-release lijkt wel vrij aannemelijk.

Prince of Persia: The Sands of Time kwam oorspronkelijk uit in 2003. De game was het begin van een trilogie die bij veel mensen een speciaal plekje in hun hart heeft veroverd. Veel fans kijken dus reikhalzend uit naar deze remake, maar zullen ook hoge verwachtingen hebben. Weet Ubisoft het origineel eer aan te doen? De tijd zal het leren.