[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 21

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Fantasy Life: The Girl Who Steals Time

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 21 mei 2025

Het heeft even geduurd, maar Fantasy Life: The Girl Who Steals Time wordt deze week eindelijk beschikbaar op de Switch! Deze game, een Slow-Life RPG, is de afgelopen jaren verschillende keren uitgesteld, maar nu zul je dan eindelijk van het zorgeloze leven kunnen genieten. In Fantasy Life speel jij een avonturier, die samen met archeoloog Edward en zijn team op pad gaat.

Wanneer je het licht van een drakenfossiel volgt, ontdek je een onbekend, verlaten eiland. Daar vind je een enorme afgrond, een draak gemaakt van botten en een meisje dat je smeekt de wereld te redden. Volg het avontuur of leef je eigen leven, waarbij je vrij kunt wisselen tussen 14 unieke beroepen, elk met hun eigen sterke en zwakke punten. Vis, kook, geef het eiland vorm of ga samen met vrienden de strijd aan tegen de monsters in deze uitgestrekte open wereld. Jij bepaalt het even dat je leid!

Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 22 mei 2025

In Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered wordt jij een piloot in de turbulente wereld van Mobile Suit Gundam SEED. Beleef legendarische momenten uit Mobile Suit Gundam SEED en Mobile Suit Gundam SEED Destiny, waarin jij nu het roer in handen hebt. Kies voor welke factie je wilt spelen, de Earth Alliance Forces, ZAFT of de Archangel en voltooi missies samen met alle bekende piloten en Mobile Suits uit de serie. Bestuur meer dan 100 Mobile Suits, waarbij je voor gevechten je Suits kunt upgraden en klaar kunt stomen voor de intense gevechten. In deze Remastered versie is dat nu makkelijker dan ooit, met een verbeterd menu en makkelijke navigatie. Verder zijn voor deze versie natuurlijk de graphics verbeterd en zijn er nieuwe lock-on modussen en controller settings om de game klaar te maken voor de Nintendo Switch.

Please, Touch the Artwork 2

Prijs in de Nintendo eShop: €4,99 – 23 mei 2025

In Please, Touch The Artwork 2 kruip je in de botten van een skelet die heel toevallig kunstliefhebber is. Dit skelet is recentelijk met zijn nette pak opgestaan uit zijn graf en heeft de mogelijkheid om door schilderijen te reizen. Dit is dan ook de reden dat je in dit zoek-en-vind-avontuur reist door surrealistische schilderijen van James Ensor. Verder biedt het spel vijf werelden, hints voor als je vastzit en ontspannende geluiden.

Wat verder verschijnt in de week van 19 tot en met 25 mei

19 mei – Paint & Panic Bundle

20 mei – Pancho’s Mission

21 mei – Fantasy Life: The Girl Who steals Time – Digital Deluxe Edition

21 mei – Monster Train 2

21 mei – Knight’s Night

21 mei – Cipher Monk

22 mei – The Town of Nie Iromusubi

22 mei – Cookie Clicker

22 mei – Power Sink

22 mei – Extreme! 2-Choice Flag Quiz

22 mei – Ghost Room Deep

22 mei – Trident’s Tale

22 mei – The Operator

22 mei – Duck Detective: The Ghost of Glamping

22 mei – Plot of the Druid

22 mei – Merge Numbers

22 mei – Dungeon of Love

22 mei – Aery 3: Peace of Mind

22 mei – Super Waifu Ball

22 mei – Korean Drone Flying Tour Gapyeong-gun

22 mei – Weirdo

22 mei – EGGCONSOLE ‘Hylide II’ MSX

22 mei – A Bibelot: Tiret sur Will

22 mei – Legends Aligned: Minis in Conflict

23 mei – Onimusha 2: Samurai’s Destiny

23 mei – Cooking Arena – Asian Style

23 mei – Urban Flow – Hyper Edition

23 mei – Breakfast Bar Tycoon – Upgrade Edition

23 mei – Foto Boy Flashtar

23 mei – Cats visiting Fairy Tales

23 mei – Casual Sport Series Badminton

23 mei – Soccer Golf!

24 mei – Project Zombie

25 mei – Geno Panic

