How 2 Escape: Lost Submarine krijgt releasedatum, demo nu beschikbaar

Maximum Entertainment en Breakfirst Games hebben How 2 Escape: Lost Submarine aangekondigd, een co-op puzzel adventure game. De game staat gepland voor release op 24 juni en zal ook op de Nintendo Switch verschijnen. In deze game, welke je met zijn tweeën moet spelen, zullen spelers allebei hun eigen puzzels moeten oplossen en dit goed communiceren met de ander. Daarbij speelt één op de console, en een ander op de gratis ‘companion’ app, welke op PC, iOS en Android beschikbaar is. Voor spelers die zich afvragen of dit leuk is heeft de game alvast een demo online gezet, welke je nu in de eShop kunt downloaden.

How 2 Escape: Submarine is een nieuw deel in de How 2 Escape serie, met nieuwe gameplay en uitdagende puzzels! In dit deel zullen jij en een vriend moeten samenwerken om de locatie van een verdwenen onderzeeër te vinden, en hiermee de uitbraak van een wereldwijde oorlog tegen te houden. Nadat een belangrijke legerbasis was gevangengenomen door de vijand besloot de regering een torpedo af te schieten om de basis terug te krijgen… zelfs terwijl ze wisten dat dit een wereldwijde oorlog kon ontketenen. Deze torpedo is gelukkig nog niet afgeschoten en na lange onderhandelingen heeft de regering de strike geannuleerd. Echter, men kan geen contact krijgen met de onderzeeër die de torpedo draagt. Niemand weet dus of het bevel om de strik te annuleren is aangekomen.

Speel samen met een vriend als officers Haurée en Leroy, waarbij Haurée zijn taak is het vinden en onderzoeken van de onderzeeër, terwijl Leroy aanvullende informatie zoekt om puzzels op te lossen en dit alles tot een goed einde te brengen.