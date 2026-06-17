Probeer EA Sports FC 26 gratis als nieuwe game op proef

Op de Nintendo Switch (2) kun je verschillende spellen tijdelijk helemaal gratis spelen. Nintendo biedt deze optie met de Games Op Proef-functie. Dit zijn gratis downloadbare volledige versies van games die beschikbaar zijn voor Nintendo Switch Online-leden. De nieuwste game die je gratis kunt spelen op de Nintendo Switch zal EA Sports FC 26. Vanaf morgen is het mogelijk deze titel compleet gratis te spelen. Het betreft zowel de Nintendo Switch- als Nintendo Switch 2-versie.

Tijdens deze periode is de game in zijn geheel gratis te spelen, zonder beperkingen. Voortgang en opgeslagen gegevens kun je later eventueel meenemen als je de game besluit te kopen. EA Sports FC is voortgekomen uit de voorheen populaire FIFA-franchise. Ben jij van plan EA Sports FC 26 hiermee een kans te gaan geven? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!