EA Sports FC 26 aangekondigd voor Switch (2)

Zoals gebruikelijk brengt Electronic Arts elk jaar een nieuwe voetbalgame uit en dat is dit jaar niet anders. EA Sports FC 26 zal zowel voor de Nintendo Switch als Nintendo Switch 2 verschijnen. Daarnaast komt de game ook uit op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Luna en pc via Steam en Epic Games Store. De release staat gepland op 26 september 2025. Daarnaast is er vroegere toegang die start op 19 september 2025 als je de Ultimate Edition aanschaft.

Vergeleken met de editie van vorige jaar zijn er meerdere veranderingen doorgevoerd. Zo is de gameplay verder verbeterd, zodat het beter speelt dan ooit en zijn er nieuwe onderdelen toegevoegd. Een nieuw onderdeel is Manager Live, wat vele Challenges zal bieden. Ook zijn archetypes nieuw. Deze zorgen voor verder diepgang van de spelers.

Ga jij EA Sports FC 26 halen? Laat het ons weten in de reacties!