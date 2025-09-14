[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 38

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.
LEGO Voyagers [S1 & S2]
Prijs in de Nintendo eShop: €24,99 – 15 september
Altijd al eens in de rol van een LEGO steentje willen kruipen? In LEGO Voyagers gaan jij en een vriend samen op een missie om een verlaten ruimteschip te redden. Zoals je misschien al verwacht bestaan de gebieden uit allerlei LEGO-steentjes, maar ditmaal ben jij er zelf ook eentje. Als bouwsteentje krijg je vele uitdagingen voorgeschoteld en kom je erachter waarom twee stenen beter zijn dan één. Ontdek al puzzelend en samenwerkend een mooi verhaal over vriendschap. Woorden heeft deze game niet nodig om zijn poëtische boodschap over te brengen. Wat de co-op betreft, kun je er zowel voor kiezen om online te spelen of naast elkaar op de bank. Met een Friend’s Pass hoeft maar één van jullie de game aan te schaffen.
EA SPORTS FC 26 Ultimate Edition [S1 & S2]
Prijs in de Nintendo eShop: [S1] €79,99 [S2] €89,99 – 19 september
Zoals gebruikelijk brengt Electronic Arts elk jaar een nieuwe voetbalgame uit en dat is dit jaar niet anders. EA Sports FC 26 is zowel op de Nintendo Switch als Nintendo Switch 2 te spelen, en heeft een aantal veranderingen doorgevoerd ter vergelijking met andere edities. Zo is de gameplay verder verbeterd, zodat het beter speelt dan ooit en zijn er nieuwe onderdelen toegevoegd. Een nieuw onderdeel is Manager Live, wat vele uitdagingen zal bieden. Ook zijn archetypes nieuw. Deze zorgen voor verder diepgang van de spelers. De nieuwe Authentic Gameplay-optie levert de meest waarheidsgetrouwe voetbalervaring op in Carrière, terwijl de Competitive Gameplay-optie op maat is gemaakt voor het spel in Football Ultimate Team en Clubs.
Trails in the Sky 1st Chapter
Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 19 september
Trails is een Story RPG franchise die afgelopen jaar zijn 20ste verjaardag vierde. Om deze belangrijke mijlpaal te vieren is er besloten om het eerste deel van de serie een complete remake te geven. Dit deel is onderdeel van een saga dat uit drie delen bestaat: The Legend of Heroes: Trails in the Sky, The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC, en The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 3rd.
Het verhaal speelt zich af in Liberl Kingdom, een kleine natie in het zuidwesten van het continent Zemuria. Het verhaal volgt twee personages, Estelle Bright en haar geadopteerde broer Joshua. Zijn zijn samen op reis en aan het trainen om ‘Senior Bracers’ te worden, leden van een multinationale organisatie dat buiten de regering om werkt om de vrede te bewaren en burgers te beschermen. Tijdens hun reis leren ze veel nieuwe vrienden kennen, maar leren ze ook van een complot om de monarchie omver te werpen.
Wat verder verschijnt in de week van 15 tot en met 21 september
- 16 september – Henry Halfhead
- 16 september – War Mongrels
- 16 september – The Blogger: Pumpkins and Witches
- 17 september – Strange Antiquities
- 17 september – Zoe Begone
- 17 september – King of Ping Pong Megamix
- 17 september – Tamari Trials
- 17 september – Gudetamarun” Ren Gedutama!
- 17 september – Cross Pix 3
- 18 september – Illusion of Itehari
- 18 september – Class of Heroes 3 Remaster
- 18 september – Alphadia III
- 18 september – Bad Cat
- 18 september – QQQ Beats!!!
- 18 september – Extintion Rifts
- 18 september – Formula Legends
- 18 september – Hidden Cats in Tokyo
- 18 september – Gang Wars: cards & Bullets
- 18 september – Puzzle Quest Immortal
- 18 september – Platypus Reclayed
- 18 september – Meat Shaker
- 18 september – Korean Drone Flying Tour ‘Daechon Beach’
- 18 september – Boo Boo Booster
- 18 september – All of You
- 18 september – Brain Training! Art Puzzle
- 18 september – Rolling S.T.A.R.
- 18 september – Where the Sky is.
- 18 september – EGGCONSOLE ‘Daidassou’ PC-8801
- 18 september – Lumine Night
- 18 september – Fling it! Shoe Kicking
- 18 september – Gangsters in Love
- 18 september – Pocket Nook
- 18 september – Band Girls
- 19 september – Gaby’s Dollhouse: Ready to Party
- 19 september – Backyard Pirates
- 19 september – Towa and the Guardians of the Sacred Tree
- 19 september – Towa and the Guardians of the Sacred Tree – Deluxe Edition
- 19 september – Hyke: Northern Lights
- 19 september – Wander Stars
- 19 september – Marisa of Liartop Mountain
- 19 september – Marisa of Liartop Mountain – Deluxe Edition
- 19 september – Folly of the Wizards
- 19 september – Butterflies Bundle: Pets & Friends
- 19 september – HYAKKI YAKO Survivors
- 19 september – Cat Needs
- 19 september – Horror Night with Tung Tung Tung Sahur
- 20 september – Block Rush Mega Obby
