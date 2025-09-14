[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 38

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

LEGO Voyagers [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99 – 15 september

Altijd al eens in de rol van een LEGO steentje willen kruipen? In LEGO Voyagers gaan jij en een vriend samen op een missie om een verlaten ruimteschip te redden. Zoals je misschien al verwacht bestaan de gebieden uit allerlei LEGO-steentjes, maar ditmaal ben jij er zelf ook eentje. Als bouwsteentje krijg je vele uitdagingen voorgeschoteld en kom je erachter waarom twee stenen beter zijn dan één. Ontdek al puzzelend en samenwerkend een mooi verhaal over vriendschap. Woorden heeft deze game niet nodig om zijn poëtische boodschap over te brengen. Wat de co-op betreft, kun je er zowel voor kiezen om online te spelen of naast elkaar op de bank. Met een Friend’s Pass hoeft maar één van jullie de game aan te schaffen.

EA SPORTS FC 26 Ultimate Edition [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop: [S1] €79,99 [S2] €89,99 – 19 september

Zoals gebruikelijk brengt Electronic Arts elk jaar een nieuwe voetbalgame uit en dat is dit jaar niet anders. EA Sports FC 26 is zowel op de Nintendo Switch als Nintendo Switch 2 te spelen, en heeft een aantal veranderingen doorgevoerd ter vergelijking met andere edities. Zo is de gameplay verder verbeterd, zodat het beter speelt dan ooit en zijn er nieuwe onderdelen toegevoegd. Een nieuw onderdeel is Manager Live, wat vele uitdagingen zal bieden. Ook zijn archetypes nieuw. Deze zorgen voor verder diepgang van de spelers. De nieuwe Authentic Gameplay-optie levert de meest waarheidsgetrouwe voetbalervaring op in Carrière, terwijl de Competitive Gameplay-optie op maat is gemaakt voor het spel in Football Ultimate Team en Clubs.

Trails in the Sky 1st Chapter

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 19 september

Trails is een Story RPG franchise die afgelopen jaar zijn 20ste verjaardag vierde. Om deze belangrijke mijlpaal te vieren is er besloten om het eerste deel van de serie een complete remake te geven. Dit deel is onderdeel van een saga dat uit drie delen bestaat: The Legend of Heroes: Trails in the Sky, The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC, en The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 3rd.

Het verhaal speelt zich af in Liberl Kingdom, een kleine natie in het zuidwesten van het continent Zemuria. Het verhaal volgt twee personages, Estelle Bright en haar geadopteerde broer Joshua. Zijn zijn samen op reis en aan het trainen om ‘Senior Bracers’ te worden, leden van een multinationale organisatie dat buiten de regering om werkt om de vrede te bewaren en burgers te beschermen. Tijdens hun reis leren ze veel nieuwe vrienden kennen, maar leren ze ook van een complot om de monarchie omver te werpen.

Wat verder verschijnt in de week van 15 tot en met 21 september

16 september – Henry Halfhead

16 september – War Mongrels

16 september – The Blogger: Pumpkins and Witches

17 september – Strange Antiquities

17 september – Zoe Begone

17 september – King of Ping Pong Megamix

17 september – Tamari Trials

17 september – Gudetamarun” Ren Gedutama!

17 september – Cross Pix 3

18 september – Illusion of Itehari

18 september – Class of Heroes 3 Remaster

18 september – Alphadia III

18 september – Bad Cat

18 september – QQQ Beats!!!

18 september – Extintion Rifts

18 september – Formula Legends

18 september – Hidden Cats in Tokyo

18 september – Gang Wars: cards & Bullets

18 september – Puzzle Quest Immortal

18 september – Platypus Reclayed

18 september – Meat Shaker

18 september – Korean Drone Flying Tour ‘Daechon Beach’

18 september – Boo Boo Booster

18 september – All of You

18 september – Brain Training! Art Puzzle

18 september – Rolling S.T.A.R.

18 september – Where the Sky is.

18 september – EGGCONSOLE ‘Daidassou’ PC-8801

18 september – Lumine Night

18 september – Fling it! Shoe Kicking

18 september – Gangsters in Love

18 september – Pocket Nook

18 september – Band Girls

19 september – Gaby’s Dollhouse: Ready to Party

19 september – Backyard Pirates

19 september – Towa and the Guardians of the Sacred Tree

19 september – Towa and the Guardians of the Sacred Tree – Deluxe Edition

19 september – Hyke: Northern Lights

19 september – Wander Stars

19 september – Marisa of Liartop Mountain

19 september – Marisa of Liartop Mountain – Deluxe Edition

19 september – Folly of the Wizards

19 september – Butterflies Bundle: Pets & Friends

19 september – HYAKKI YAKO Survivors

19 september – Cat Needs

19 september – Horror Night with Tung Tung Tung Sahur

20 september – Block Rush Mega Obby

