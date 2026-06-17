Just Press the Button vanaf morgen te spelen op de Switch

Wie op zoek is naar een kortere bijzondere game vindt dat misschien met Just Press the Button. Deze titel van de Spaanse studio Sonomio Games komt morgen, 18 juni, al digitaal naar de Nintendo Switch. En dat is ook het enige platform waar de game op gaat uitkomen. Je scoort hem voor slechts €2,99 in de Nintendo eShop.

Welkom bij Enterprise Corp!

Bereid je voor op een dystopische ervaring over gehoorzaamheid, ambitie en de prijs van succes. In Just Press the Button speel je een medewerker bij het bedrijf Enterprise Corp. Jouw taak is eenvoudig. Je moet op de knop drukken wanneer het systeem daartoe opdracht geeft. Wat lijkt op een eenvoudige kantoorbaan, verandert in een verhaal over promoties, hiërarchie op de werkplek, ambitie, gehoorzaamheid, conformiteit en wat succes eigenlijk kost. Als je van experimentele verhalende games en kortere interactieve ervaringen houdt, is dit misschien een aanrader. Het zou zomaar een verborgen juweeltje kunnen worden en anders op zijn minst een interessant klein experiment.