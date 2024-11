Kusan: City of Wolves staat gepland voor de Switch

Vandaag heeft indie uitgever PQube een partnership aangekondigd met ontwikkelaar CIRCLEfromDOT om Kusan: City of Wolves uit te geven op meerdere platformen waaronder de Switch. Het spel staat nu gepland om te verschijnen in 2026. De game is aangekondigd met een uitgebreide trailer die je hieronder kunt bekijken.

Kusan: City of Wolves is een top-down shooter. In de game speel je een soldaat die de taak heeft om een meisje te beschermen dat de macht bezit om de stad in gevaar te brengen. Met je gevechtsprothese ‘War Hand’ van militairen kwaliteit, de automatisch richtende ‘Quantum Knife’ en het wapen dat jij kiest. In de game vecht je tegen vijanden en bescherm je het meisje. Bekijk de trailer hieronder.