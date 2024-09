Producent Marvel vs. Capcom heeft interesse in nieuw deel

In een interview met Comicbook.com (via Nintendo Life) heeft Capcom-producent Shuhei Matsumoto opnieuw zijn interesse getoond om een nieuwe Marvel vs. Capcom-game te maken. Maar hij geeft ook eerlijk toe dat het niet per se aan Capcom ligt. Hiermee doelt hij natuurlijk op de samenwerking met Marvel; een relatie die ervoor heeft gezorgd dat de MvC-games jarenlang niet verkrijgbaar waren. Maar met de komst van de Marvel vs. Capcom Collection, heeft de producent toch weer hoop.

In onze review van Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics legt Patricia al uit waarom deze collectie zo bijzonder is. Matsumoto-san hoopt dan ook dat het niet alleen maar bij deze collectie blijft. Zijn team staat te springen om aan een volledig nieuwe game te werken, maar geeft daarbij toe dat het ook aan de fans is. En hij bedoelt daarmee dat fans de game niet alleen maar moeten kopen. Ze moeten vooral hun stem laten horen, aangezien verkoopcijfers niet genoeg zullen zijn:

“Ik denk dat de fans die ons blijven aanmoedigen en hun waardering blijven tonen meer kracht hebben [dan alleen verkoopcijfers – red.]. Dit is juist heel belangrijk, omdat dit project niet alleen door Capcom gerealiseerd kan worden.”

Hij vindt het dus van belang dat gamers de collectie niet alleen blijven kopen, maar vooral hun stem hoorbaar maken. Hij heeft namelijk niet alleen Capcom-bazen te overtuigen, maar ook die van Marvel.

Heb jij de game al in de eShop gekocht? Of wacht je op de fysieke uitvoering die in november in de winkels komt te liggen? Laat je stem horen in de comments!