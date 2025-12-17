Rayman 2: The Great Escape en Tonic Trouble (N64) toegevoegd aan NSO+

Regelmatig worden aan het abonnement van Nintendo Switch Online (+ Uitbreidingspakket) oude games toegevoegd. Tijdens Halloween eind oktober was dat nog Luigi’s Mansion. En eind november breidde Nintendo de classics-bibliotheek uit met twee NES-games en twee Game Boy-games. Vandaag is het de beurt aan twee N64-klassiekers, namelijk Rayman 2: The Great Escape en Tonic Trouble!

Rayman 2: The Great Escape and Tonic Trouble are available to play now with the Nintendo 64 – Nintendo Classics app for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members! #N64



Which will you play first? pic.twitter.com/TmYWNQ1VcW — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 17, 2025

Twee platformers

Het gaat om twee platformers die Ubisoft in 1999 uitbracht. In Rayman 2: The Great Espcape is het aan jou om fee Ly te redden van admiraal Razorbeard en zijn leger robot-piraten. De game bevat alle gebruikelijke elementen van verzamelen en platformactie die je van een Rayman-titel mag verwachten. Tonic Trouble is wellicht niet zo bekend als zijn platformvriend maar brengt net zoveel speelplezier. In deze platformer speel je als conciërge Ed, die een container met niet-geïdentificeerde vloeistof van zijn ruimteschip naar de aarde laat vallen. Oeps! Hierdoor transformeert de aarde in een gemuteerde versie en is het aan Ed om dit op te lossen.

Voor NSO+ leden

Allebei de titels zijn per direct speelbaar in de betreffende Nintendo Classics-apps op de Nintendo Switch (2). Om de games te kunnen spelen heb je wel een abonnement nodig op Nintendo Switch Online, inclusief het Uitbreidingspakket. Die kun je aanschaffen via de volgende link: Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement. Mocht je de toegevoegde games nou niet kennen, bekijk dan onderstaande trailer!

