Luigi’s Mansion komt naar Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket

Over een goede week is het Halloween. Mocht je nog een game zoeken om mee te griezelen, dan heeft Nintendo mogelijk goed nieuws voor jou. Er is namelijk aangekondigd dat Luigi’s Mansion naar Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket komt. Dit zal op 30 oktober 2025 zijn. Onthoud wel dat het een GameCube-game betreft en daarom alleen op de Nintendo Switch 2 speelbaar is.

Luigi’s Mansion is het eerste deel in de Luigi’s Mansion-reeks. Luigi’s Mansion 2 HD en Luigi’s Mansion 3 verschenen al eerder op de Nintendo Switch. In deze games is het Luigi die de hoofdrol speelt en in een benarde situatie belandt. Hij zal geesten moeten vangen en zijn angst onder controle moeten houden. Bekijk onderstaande trailer voor een goede impressie van de game.

Om gebruik te maken van Nintendo GameCube – Nintendo Classics heb je een abonnement op Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende link: Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Ga jij Luigi’s Mansion spelen via Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket? Laat het ons weten in de reacties!

