Vier NES- en Game Boy-titels toegevoegd aan Nintendo Switch Online

Regelmatig worden aan het abonnement van Nintendo Switch Online (+ Uitbreidingspakket) oude games toegevoegd. Tijdens Halloween eind oktober was dat nog Luigi’s Mansion. Vandaag breidt Nintendo de classics-bibliotheek uit met twee NES-games en twee Game Boy-games. Voor de NES gaat het om Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos en BATTLETOADS. De twee Game Boy-titels zijn Kid Icarus: Of Myths and Monsters en BIONIC COMMANDO.

Alle vier de titels zijn per direct speelbaar in de betreffende Nintendo Classics-apps op de Nintendo Switch (2). Om de games te kunnen spelen heb je wel een abonnement nodig op Nintendo Switch Online (het Uitbreidingspakket is niet verplicht). Die kun je aanschaffen via de volgende link: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement. Mocht je de toegevoegde games nou niet kennen, bekijk dan onderstaande trailer. Of ga naar de Nintendo Today!-app, want ook daar is een filmpje met een impressie van de games te vinden.

