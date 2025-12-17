Super Chipflake Ü: Quest for the Uncooked Schnitzel ontvangt releasedatum

Ongeveer een half jaar geleden kwam er een teaser van Super Chipflake Ü: Quest for the Uncooked Schnitzel naar buiten. Door die video wisten we dat het avonturenspel naar Nintendo’s hybride console zou gaan komen. Wanneer was echter nog de vraag, maar inmiddels is daar meer duidelijkheid over. Door een gloednieuwe trailer is namelijk de releasedatum van maandag 19 januari 2026 naar buiten gekomen. Daarbij weten we dankzij de Nintendo eShop dat deze titel voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank gaat.

in Super Chipflake Ü: Quest for the Uncooked Schnitzel red je geen prinsessen of werelden, maar jouw eigen rommelende maag. Voordat je wat voedsel naar binnen kunt werken, zul je alleen wel op avontuur in Schländ moeten gaan. Tijdens de reis staan er onder andere ontmoetingen en platformuitdagingen op je te wachten. Daarnaast bezit deze game ook over mysteries, bizarre problemen en zelfs een speciaal combineermechaniek. Gaat het jou lukken om uiteindelijk de perfecte schnitzel te bereiden?